«Sie könnte die Schweizer Cara Delevingne sein»

Am Montag schickte die Jury der Miss-Schweiz-Wahl 2018 neun der anfänglich 20 Kandidatinnen nach Hause. Die verbleibenden Frauen ziehen am 16. Februar in ein zweites Trainingscamp, wo eine weitere Aspirantin gehen muss und somit die zehn Finalistinnen für die Entscheidungsshow am 10. März feststehen.

Umfrage Welche der 11 verbleibenden Kandidatinnen wird es deiner Meinung nach nicht in die Top 10 schaffen? Stefanie.

Marla.

Mercedes.

Ursula.

Melanie.

Jastina.

Karen.

Vanessa.

Sheila.

Michela.

Laura.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Derzeit ist über die jungen Frauen noch nicht viel bekannt. Trotz der spärlichen Informationen haben Beauty- und Entertainment-Experten sowie die 20-Minuten-Leser für uns schon mal ihre Favoritinnen aus den aktuellen Top 11 herausgepickt.

Wer ihrer Meinung nach gute Chancen auf den Sieg hat, sehen Sie in der Bildstrecke.

Und hier gibts die kompletten Top 11:

Die Top 11 der Miss-Schweiz-Wahl 2018

(shy)