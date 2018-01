Der Belle-Michelle-Guide für ein richtig frohes Jahr

Sie lacht, sie strahlt, sie leuchtet. Michelle Hunziker (40) ist so happy, dass es an Übernatürlichkeit grenzt. Sie ist quasi das weibliche Pendant zu Chuck Norris: Hunziker muss nicht an die Sonne – die Sonne kommt zu ihr, um sich unter ihr zu sünnelen.

Umfrage Was bereitet Ihnen gute Laune? Sonne.

Alkohol.

Sport.

Schoggi.

Meine Familie.

Alkohol.

Michelle Hunzikers Lachen.

Schlechte Laune ist mir ein Fremdwort.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Der Instagram-Account der Moderatorin versprüht eine geballte Ladung Glückshormone. Lernen Sie mit Michelles Happiness-Guide oben in der Bildstrecke, wie Sie garantiert lockerflockig durchs 2018 kommen.

Als Soundtrack zur Diashow empfehlen wir übrigens Folgendes:



(Quelle: Youtube/vidomat)

(kfi)