Mit den Hippies in den Bergen tanzen

Auf einer grossen Wiese bei Zernez in Graubünden fand vom 27. Juni bis zum 1. Juli die achte Ausgabe des Burning Mountain statt – ein Festival, das sich an den Prinzipien des Burning Man orientiert und den Besuchern die Möglichkeit geben will, sich während vier Tagen unabhängig von sozialen Normen auszuleben und auszudrücken.

So gibt es am Burning Mountain nicht nur rund um die Uhr Musik, sondern auch diverse Workshops und Auftritte von Künstlern – darunter Akrobaten, Tänzer und Feuerschlucker. In den Workshops kann man Tanzstile lernen, sich beim Meditieren selber finden oder lernen, auf die innere Stimme zu hören.

Warmwasser zum Duschen, Gletscherwasser zum Trinken

Daneben gibt es ein grosses Food-Angebot und diverse Stände mit Kleidung, Schmuck und Accessoires. Eines der Highlights: das Chill-Out-Zelt mit einem Dutzend riesiger Hängematten.

Auch für die persönliche Hygiene wird gesorgt: Vom Baden im eiskalten Inn wird abgeraten, dafür gibt es auf dem Gelände sogar Warmwasserduschen – und frisches Gletscherwasser als Gratis-Trinkwasser.

Die Sache mit den Drogen

Bei Hippies, Goa-Fans und Freunden psychedelischer Musik sind Drogen durchaus ein Thema. Das ist auch den Veranstaltern bewusst: Mit dem «Safer Dancer» steht auf dem Gelände eine Drogen-Anlaufstelle, in der die (Neben-)Wirkungen diverser gängiger Drogen erklärt und die Besucher bei Bedarf betreut werden.

Aber: Auch der Polizei ist dieser Umstand sehr bekannt. Bereits auf dem Hinweg gibt es auf dem Flüelapass zwei Grosskontrollen, mit denen verhindert werden soll, dass es grössere Mengen Drogen ins Festivalgelände schaffen.

Im Einklang mit der Natur

Zu den Prinzipien des Burning Mountain gehört «Leave no trace» – hinterlasse keine Spuren. Die Abfallentsorgung nehmen die Veranstalter ernst, und auch die Besucher werden in die Pflicht genommen: Wer auf dem Zeltplatz schläft, der muss für zehn Franken einen Abfallsack kaufen. Wer ihn voll zurückbringt, bekommt sein Geld wieder.

Zusätzlich gibt es mobile Aschenbecher mit Deckel, Dutzende von Abfalleimern und kein Glas auf dem ganzen Festivalgelände. Aluminium und PET werden direkt vor Ort getrennt, die Besucher werden angehalten, ihren Abfall auf ein absolutes Minimum zu beschränken.

Das Burning-Mountain-Festival ist dabei nicht nur etwas für Goa-Fans und Freunde psychedelischer Musik: Es ist ein Erlebnis für jeden, der sich frei von gewohnten gesellschaftlichen Schranken ausleben möchte und in den Bündner Bergen unter blauem Himmel farbenfrohe Dekorationen und ausgefallene Performances bewundern möchte.





