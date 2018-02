Plötzlich heult der Feueralarm los

9.39 Uhr – Styling

Montags ist der gleich beim Hyde Park um die Ecke gelegene Salon von Starstylist Larry King geschlossen. Eigentlich. Doch für die in die englische Hauptstadt ausgewan­derte Tessinerin Xenia Tchoumi macht der Londoner eine Ausnahme. Die ­Influencerin schätzt das: «Es ist eine Ehre, wenn sich ein so professionelles Team um einen kümmert.» Gestylt wird auch mit dem Supersonic-Haartrockner von Dyson; die Firma hat Xenia und 20 Minuten an die Fashion Week eingeladen haben.

So sieht es aus, wenn Xenia sich die Haare selbst trocknet. In Zeitlupe, natürlich. (Video: Schimun Krausz)

11.53 Uhr – Backstage

Während Museumsbesucher in den Ausstellungs­räumen impressionistische Kunstwerke betrachten, wird hinter den Kulissen der Tate ­Britain mit Hochdruck an den Vorbereitungen zur Fashionshow des Schotten Christopher Kane gearbeitet.

12.22 Uhr – Fehlalarm

Er habe alle Rauchmelder gecheckt und nichts gefunden, versichert ein Sicherheitsmann dem anderen. Trotzdem dröhnt der Feueralarm durch die Hallen und das Ge­bäude muss evakuiert werden. Nach einer Viertelstunde im Nieselregen ­dürfen alle Besucher, Models, Stylisten und Techniker wieder rein.

15.18 Uhr – Start

Neben Xenia in der ersten Reihe – und mit Bomberjacke wohl etwas underdressed – schauen wir zu, wie Kanes Herbst/Winter-Kollektion präsentiert wird. Hunderte Mitarbeiter haben den Event auf die Beine gestellt – und nach 13 Minuten war er schon wieder vorbei.

15.44 Uhr – Proteste

Ob Kane für einige seiner Stücke echten Pelz oder Kunstfell verwendet hat, wissen wir nicht. Tierrechts-Aktivisten belagern nach Showende jedenfalls die Tate Britain und wir verlieren Xenia im Getümmel.

16.23 Uhr – Fazit

Per Whatsapp ­meldet sie sich bei uns: «Die Show war wunderbar. Vieles wirkte bequem und trotzdem weiblich. Sehr inspirierend.»

Dyson stattete ausgewählte Stylisten der London Fashion Week mit seinen Supersonic-Haartrocknern aus und lud einige Gäste in die englische Hauptstadt ein – darunter Influencer, Fashion-Blogger und 20 Minuten.

