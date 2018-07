Cem, vermisst du Adela?

Instagram hat ein neues Feature: User können ihre Follower in ihren Storys Fragen stellen lassen. Und sie dann beantworten. Jeder Normalo-Instagrammer kann die Funktion nutzen – richtig spannend wird es aber bei bekannten Gesichtern.

So sind es denn auch vor allem Prominente und Influencer, die die interaktiven Fragen-Sticker nun rege nutzen und sich von Fragen löchern lassen. Das Gute (oder weniger Gute, je nach Blickwinkel): Sie können selbst wählen, welche sie beantworten wollen.

Trotz der Zensur gelangen viele überraschende, lustige und zuweilen brisanten Aussagen an die Öffentlichkeit. Es scheint ganz so, als dürften sich die Fans weitaus indiskretere Fragen erlauben als so mancher Journalist.

Wir haben die Frage-und-Antwort-Spielchen von Schweizer Promis durchforstet – ein Best-of gibts oben in der Bildstrecke.

