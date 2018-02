Rafael Beutls ungeplante 13-Stunden-Odyssee

«Es ist immer hart zu gehen», schreibt Rafael Beutl (32) am Montagmorgen in seiner Instagram-Story. Auf dem Schnappschuss: Seine Verlobte Mirjam Jäger (35), die zu Hause in Dübendorf ZH auf dem Wickeltisch Sohnemann Louie (1) einkleidet. Papi Rafa macht sich gerade auf den Weg an den Flughafen, um für einen Model-Auftrag über Wien nach Neapel zu reisen.

So wars jedenfalls geplant. Zu diesem Zeitpunkt konnte Rafa noch nicht ahnen, dass aus seinem Kurztrip eine Rundreise wird.

Erst in der Nacht auf Dienstag kommt er endlich am Ziel an. «Ich brauchte dreizehn statt zweieinhalb Stunden», sagt Beutl zu 20 Minuten. Wegen eines Schneesturms bei Neapel musste er einen Umweg über München machen. Inklusive langen Wartezeiten.

Aber ein Influencer weiss sich zu helfen: Auf Instagram hat Rafa seine Odyssee präzise dokumentiert – das Protokoll seiner Achterbahnreise (der Gefühle) sehen Sie in der Bildstrecke oben.

(kfi)