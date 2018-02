Schweizer Tänzer spielt im Superbowl-Werbespot mit

Am Sonntagabend füllte sich das US Bank Stadium in Minneapolis mit Tausenden von amerikanischen Football-Fans für den 52. Superbowl. Das Finale ist eines der grössten Sportereignisse in den USA, das dort jährlich über 100 Millionen Zuschauer vor den Fernseher lockt – und weltweit sogar über 800 Millionen.

Auch nebst dem Sport bietet die Superbowl eine Riesen-Show: Dieses Jahr eröffnete Sängerin Pink das Mega-Event mit der Nationalhymne und Justin Timberlake widmete seine Performance der verstorbenen Pop-Ikone Prince. Und mitten im Geschehen stand irgendwo auch der Schweizer Choreograf und Tänzer, Viet Dang, im Mittelpunkt. Immerhin für acht Sekunden.

«Man sagte mir, ich soll wie Michael Jackson tanzen»

Dangs Sekunden-Auftritt ist im Pepsi-Werbespot zu sehen, der eigens für die Superbowl in Los Angeles gedreht wurde. «Ich wurde wegen meinem Talent gebucht», sagt der gebürtige Vietnamese, der in der Schweiz aufgewachsen ist und seit sieben Jahren in Los Angeles lebt.

Im Pepsi-Werbespot ist der Schweizer Tänzer eine der Hauptfiguren – obwohl er im Spot nicht mal tanzend zu sehen ist. Beim Casting vor vier Monaten musste er sein Können allerdings unter Beweis stellen. «Man sagte mir, ich soll wie Michael Jackson tanzen. Ich bin ein guter Tänzer, aber davor hatte ich natürlich grossen Respekt. Also versuchte ich das Ganze mit Humor zu nehmen und machte den Moonwalk auf meine eigene Weise.»

Die Tantiemen schenken ein



Das kam an. Nach einer zweiten Casting-Runde, in der er noch mal die gleiche Performance hinlegte, erhielt er den Zuschlag. Der Dreh dauerte dann einen Tag – gefilmt wurde in Los Angeles. Für den Job erhielt Dang eine «übliche Tagesgage». Doch die Tantiemen könnten ihm gross einschenken, da er als eine der Hauptfiguren gelistet ist. So verdient er mit jeder TV-Ausstrahlung mit – bis zu 70'000 Dollar könnten drin liegen.

Der Schweizer ist seit Jahren erfolgreich als Choreograf, Tänzer und Schauspieler unterwegs: Unter anderem arbeitete er schon mit Superstars wie Beyoncé, Justin Timberlake oder Rihanna. Für Pepsi stand er 2015 schon mal im Einsatz: Dort durfte er die Dose von Serena Williams halten.

Viet Dang im 2015er Spot neben Tennis-Star Serena Williams, zu sehen ab 0:15.



