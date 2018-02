Warum posiert Ursula mit drei Uhren?

Am Wochenende absolvierten die elf Miss-Schweiz-Kandidatinnen ihr zweites und letztes Trainings-Camp vor dem Finale am 10. März in Baden. Dabei hätte noch eine Anwärterin die Runde verlassen sollen, damit wie angekündigt zehn junge Frauen ins Finale einziehen. Eigentlich. Doch nun musste doch keine von ihnen vorzeitig nach Hause fahren.

Umfrage Welche der elf Finalistinnen macht auf Social Media den besten Job? Marla.

Sheila.

Mercedes.

Vanessa.

Laura.

Karen.

Melanie.

Stefanie.

Jastina Doreen.

Michela.

Ursula.



Angela Fuchs von der Miss-Schweiz-Organisation begründet gegenüber 20 Minuten: «Wir haben wirklich grossartige Kandidatinnen und fanden, die Auswahl müssen nun das Publikum und die Jury in der Wahlnacht treffen.» Für diese wurde der Final-Elfer während der vergangenen drei Tage fit gemacht – speziell in den Sparten Videodreh, Influencing, Fotoshooting und Moderation, wie es in einer Mitteilung heisst.

Wie die Krönchen-Anwärterinnen das Gelernte auf ihren Instagram-Profilen umsetzen, checken wir oben in der Bildstrecke.

