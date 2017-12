So haben Sie den Wham!-Klassiker noch nie gehört

Wer im Dezember mal den Fernseher, das Radio oder das Internet angeknipst hat oder Einkäufe erledigen musste (sprich: also wohl ungefähr jeder), hat dabei mit grosser Wahrscheinlichkeit mal diesen Song gehört:

Umfrage Hat Lisa Oribasi «Last Christmas» für Sie rehabilitiert? Wieso rehabilitiert? Der Song ist immer grossartig!

Ja, sie hat das Unmögliche möglich gemacht.

Ich bin noch unsicher. Ich muss ihre Version erst noch etwa 100-mal hören, dann entscheide ich mich. Vielleicht.

Nein, das schafft nicht mal sie. Und das will etwas heissen.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.



Der Videoclip zum Coop-Weihnachtslied. (Quelle: Youtube/Coop)

Dass «Memories» der 23-jährigen Fribourgerin Lisa Oribasi in der Weihnachtszeit überall lief, zeigt sich in beeindruckenden Zahlen: Das Stück erreichte Platz 7 der Singlecharts, knackte die Top 10 der am meisten mit Shazam gesuchten Lieder und eroberte Platz 1 der Spotify-Viralcharts.

Für 20 Minuten hat die in London lebende Musikstudentin gezeigt, dass sie auch weitere Weihnachtssongs beherrscht. Ihr Cover von Wham!s Dauerbrenner «Last Christmas» hören Sie oben im Video.



Ausserdem hat Lisa bewiesen, wie gut sie im spontanen Covern von Songs ist. (Video: Schimun Krausz)

(shy)