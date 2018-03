Tamynique haben jetzt ein gemeinsames Insta-Profil

Als Tamyinque sind sie längst zu einer Marke geworden. Dominque Rinderknecht (28), Moderatorin und Miss Schweiz 2013, und Tamy Glauser (33), international erfolgreiches Model, zählen zu den bekanntesten Paaren der Schweiz. Seit zweieinhalb Jahren leben sie in einer Beziehung und teilen ihr Liebesglück mit der Social-Media-Welt – nun auch im Doppelpack.

Umfrage Folgen Sie @tamynique bereits auf Instagram? Ja, ich hab ihren gemeinsamen Account sofort abonniert.

Bis jetzt wusste ich noch gar nicht, dass sie einen gemeinsamen Account haben.

Nein, ich werde es vermutlich auch nicht tun.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

Nach zwei persönlichen Accounts haben sich Tamynique in einer «völlig spontanen Aktion» dazu entschieden, ein gemeinsames Instagram-Profil zu erstellen. Es sei die Idee der Fans gewesen, erzählt Dominique im Gespräch mit 20 Minuten. Vergangenes Wochenende ging der Account @tamynique online und zählt bereits über 700 Abonnenten – Tendenz steigend.

Gemeinsamer Zugang

«Einige Leute haben immer wieder gesagt, dass sie mehr von uns sehen möchten», so Dominique weiter. Das Paar sei auch mehrmals gefragt worden, ob sie denn kein gemeinsames Profil machen möchten. «Irgendwann dachten wir dann: Okay, let's do this», verrät Tamy.

Sowohl die Ex-Miss Schweiz als auch das Model haben Zugang zu ihrem Pärli-Profil. Welche Fotos gepostet werden, planen die beiden aber nicht. «Wir machen das spontan und sprechen uns auch nicht ab.» Sie vertrauen einander.

Drei Accounts, dreimal Tamynique

Auf dem neuen Account bekommen ihre Fans künftig «ganz viel Liebe» zu sehen. Sorgen über zu wenig Tamynique-Content auf den einzelnen Profilen müssten sich ihre Abonnenten aber dennoch nicht machen. «Wir bespielen sie natürlich trotzdem – auch mit Tamynique», verrät Dominique.

Wenn Tamy beispielsweise für Jobs alleine in Paris unterwegs ist, dann «werde ich Fotos von dort nur auf meinem eigenen Account posten».

Kampf für gleiche Rechte

Doch nicht nur «ganz viel Liebe», sondern auch politische Anliegen möchten Tamynique auf ihrem gemeinsamen Account zum Thema machen. Unter anderem fordern sie die gleichen Rechte für Homosexuelle.

Weitere Projekte sind bei Dominique und Tamy ebenfalls schon in Planung. Verraten darf das Paar aber noch nichts: «Es ist noch geheim.»