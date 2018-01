Nur noch 11 Frauen haben Chancen auf die Krone

Am Montagvormittag wurde das Kandidatinnen-Feld der 2018er Miss-Schweiz-Wahl halbiert (also fast): Neun junge Frauen mussten den Wettbewerb verlassen, elf dürfen am 16. Februar in ein nächstes Trainingscamp in Baden einziehen – zehn von ihnen schaffen es schliesslich ins Finale am 10. März im Kultur- und Kongresszentrum Trafo, ebenfalls in Baden.

Umfrage Welche der Top-11-Kandidatinnen ist deine Favoritin? Stefanie.

Marla.

Mercedes.

Ursula.

Melanie.

Jastina.

Karen.

Vanessa.

Sheila.

Michela.

Laura.



Die dreiköpfige Jury (Claudia Lässer von Teleclub, Jasmina Sarajlic von der Time Model Agency und Flavia Schlittler vom «Blick») liess die 20 aus über 1000 Bewerberinnen ausgesiebten Halbfinalistinnen in Zweiergruppen antraben und verkündete, wen sie weiterhin dabei haben will und wen sie nach nur einer Woche als offizielle Missen-Kandidatin bereits wieder nach Hause schickt.

Die Top 11 der Miss-Schweiz-Wahl 2018 siehst du oben in der Bildstrecke, und hier unten stehen die Namen derer, die ausgesiebt worden sind. Die ursprünglichen 20 Kandidatinnen, die ins erste Missen-Camp angetreten sind, sind hier gesammelt.

Draussen sind: Nastasja, Lara, Maeva, Samira, Janina, Tatjana, Nadine, Nicole und Cristelle.

(shy)