So sieht Karen nach dem Umstyling aus

«Das Motto lautet ‹Parisienne Style› – sie sollen die Frau der Grossstadt Paris repräsentieren», sagt Ivo Aeschlimann, Inhaber von Coiffeur Ghel, zu 20 Minuten. Mit seinem Team verwandelte er die elf Finalistinnen der Miss-Schweiz-Wahl 2018 am Mittwoch in «schicke und glamouröse» Ladys.

Es wurde geschnitten, mit Extensions verlängert, gefärbt, getönt und gebleicht. Alle Kandidatinnen zeigten sich tapfer – Drama gab es kaum. «Wer den Look nicht will, fliegt nicht raus. Man kann Nein sagen», erklärt Angela Fuchs von der Miss Schweiz Organisation.

Oben im Video zeigen wir die auffälligsten Veränderungen.

Und hier unten siehst du die Vorher-nachher-Bilder der Miss-Schweiz-Finalistinnen:

Die elf Miss-Schweiz-Kandidatinnen werden umgestylt

Die Miss-Schweiz-Wahl 2018 findet am 10. März in der Trafohalle in Baden statt.

