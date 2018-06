Heute sind Janosch und Kristina Rivalen

Heute um 20 Uhr ist Anpfiff. Dann steht die Schweiz ein bisschen still, zumindest für 90 Minuten. Denn wenn die Schweizer Nati gegen Serbien tschuttet, ist das fast schon ein WM-Derby.

Für Janosch Nietlispach (29) und Freundin Kristina Radovic (24) ist das wichtige Spiel sogar eine kleine Familienaffäre: Er fiebert heute mit seiner Schweizer Nati mit, sie feuert das serbische Team an. Und das machen sie nicht etwa Seite an Seite, sondern schön getrennt. Weil sie sich sonst an die Gurgel springen würden? «Nein, nein», sagt Janosch zu 20 Minuten. «So verbissen sind wir dann doch nicht.»

Ausgerechnet heute eine Terminkollision

Eine Terminkollision ist verantwortlich für das getrennte Fussballfest: Janosch verfolgt das Spiel an der Café-Eröffnung seines Bruders, «da kann ich nicht fehlen». Und Kristina feiert mit ihren Arbeitskollegen, das sei schon lange geplant gewesen. «Wir machen einen Döner-Grill-Cocktail-Abend mit Fussball auf der Terrasse unseres Geschäfts. Ich bin die Barkeeperin.»

Ihr Fussball-Herz ist heute Abend zweigeteilt. «Auch wenn ich für Serbien bin: Ich freue mich auch über einen Sieg für die Schweiz», sagt sie. Und auch Janosch wäre ein fairer Verlierer. «Ich bin ein grosser Schweiz-Fan. Aber meinen serbischen Freunden würde ich den Sieg auch gönnen.»

Wir haben das Bachelor-Paar in Alltagsdingen gegeneinander antreten lassen – mit erstaunlichem Ausgang.

1. Pünktlichkeit

Das sagt er: «Absolut klar, dass dieser Punkt an mich geht. Ich bin überpünktlich, lieber fünf Minuten zu früh als zu spät. Wenn wir abgemacht haben, bin ich derjenige, der Druck machen muss, damit wir nicht zu spät kommen. Meistens rufe ich Kri schon von unterwegs an und sag ihr, sie soll sich beeilen.»

Das sagt sie: «Janosch tickt wie ein Schweizer Ührchen. Er ist gerne schon eine halbe Stunde zu früh an einem Ort. Ich lieber dann, wenn man dort sein muss. Oder zwei, drei Minuten danach.»

Schweiz 1 – 0 Serbien

2. Partytauglichkeit

Das sagt er: «Die Serben haben die Nase vorn, sie sind ein echtes Partyvolk. Kristina kann feiern, definitiv.»

Das sagt sie: «Da bin ich klar im Vorteil. Schweizer und Serben machen beide gut Party. Aber wir Serben sind immer einen Shot oder einen Drink voraus.»

Schweiz 1 – 1 Serbien

3. Style-Level

Das sagt er: «Ich traue mich mehr als Kristina, mal was Neues auszuprobieren. Sie ist vielleicht stylisher, ich bin aber mutiger. Der Punkt geht trotzdem an sie.»

Das sagt sie: «Schwierig, wir beide sind modeaffin. Aber ich probiere eher mal neue Sachen aus, die sich nicht jeder trauen würde. Er macht es nur, wenn ich ihn pushe. Punkt für mich.»

Schweiz 1 – 2 Serbien

4. Organisationstalent

Das sagt er: «Ich bin der Organisator in unserer Beziehung. Ich organisiere mein Leben, ihr Leben, unser Leben (lacht). Nein ernsthaft, Kri ist keine Chaotin. Aber ich hab die Koordination unserer Termine einfach besser im Griff.»

Das sagt sie: Zugegeben, Janosch ist organisierter als ich. Er hat meistens einen genauen Plan von etwas und hält sich dann auch daran. Ich bin da etwas flexibler, weiche auch mal von einem Plan ab. Er ist einen Zacken perfektionistischer, ich schenke ihm den Punkt.»

Schweiz 2 – 2 Serbien

5. Hausfrauen/-männer-Qualitäten

Das sagt er: «Kristina ist ein Goldschatz und hält mir zu Hause den Rücken frei. Sie räumt auf, putzt, kocht. Manchmal tischt sie mir sogar noch spätabends einen Znacht auf, wenn ich wegen meiner Crossfit-Trainings spät nach Hause komme. Sie hat sich den Punkt hier redlich verdient.»

Das sagt sie: «Ich mache viel im Haushalt, er kocht oft und megafein. Gut, wenn ich es mir recht überlege, tue ich das auch – der Punkt gehört mir.»

Endstand: Schweiz 2 – 3 Serbien

Ein knappes Ding. Mal schauen, ob es auf dem Fussballplatz heute Abend ähnlich abläuft.

