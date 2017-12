«Sorry, sorry, ich verstehe kein Wort!»

Es war ein grosses Jahr für Gabirano: Der Comedian, der mit kurzen Sketches auf Instagram eine riesige Fangemeinde erreicht, wagte mit seiner ersten Stand-up-Tour den Schritt in die Realität und auf die Bühne. «Ich habe viel dazugelernt. Da ist eine neue Welt aufgegangen für mich», sagt der 19-Jährige zu 20 Minuten.

Umfrage Findest du Gabirano lustig? Hahaha, oh ja, ich treffe kaum das Kästchen, mich schüttelts so vor Lachen.

Ich würds gern lustig finden, aber ich check den Humor nicht.

Sorry, da tut sich bei mir nix.

Neues wird er auch im nächsten Jahr anpacken: «2018 will ich für Youtube mehr Content produzieren.» Zudem will er weiterhin live auf Bühnen auftreten. Und er wird sich mit eigener Musik versuchen. Er weiss auch genau, in welche Stilrichtung es gehen wird. «Am liebsten Trap. Und natürlich auf Schweizerdeutsch.»

Party in Amsterdam

Zuerst steht aber noch die Silvesterparty an. Das Jahresende verbringt der Berner mit einer Gruppe Freunden in Amsterdam. «Wir werden sicher auch noch in einen Club feiern gehen. Auch wenn ich dieses Jahr fast jedes Wochenende unterwegs war.»

Für 20 Minuten hat Gabirano zum Jahresende ein exklusives Video produziert, denn das neue Jahr beginnt man am besten lachend. Das Thema seiner Wahl: Sprachbarrieren im Schweizerdeutschen.



(fim)