Die Miss Schweiz kommt nicht zur Wahlnacht

Nach zweieinhalb Jahren mit derselben Titelträgerin wählt die Schweiz am 10. März wieder eine neue Miss in einer grossen Live-Show. Mit überarbeitetem Konzept und unter neuer Federführung – jedoch ohne die amtierende Königin. Lauriane Sallin (24) hat sich dazu entschieden, der Wahlnacht in Baden AG fernzubleiben.

Ein Novum in der Geschichte des Schönheitswettbewerbs. Die emotionale und oft tränenreiche Kronenübergabe war bislang fixer Part der Wahl.

Ihren Entschluss habe sie bereits im Januar gefällt, sagt die Miss Schweiz zu 20 Minuten. Hauptgrund: mangelnde Kommunikation. «Die Organisatoren haben mich nicht einmal persönlich kontaktiert», sagt sie. «Ich hatte nur wenige Infos über die Wahlnacht. Und ich will meine Sache gut machen, so kann ich das nicht.»

Kein Kontakt mit Organisation

Die Fribourgerin zeigt sich enttäuscht. Sie verstehe, dass die Macher viel zu tun hätten. «Trotzdem hätte ich mir gewünscht, dass man mich in angemessener Art und Weise anfragt.»

Nach langer Zeit der Ungewissheit habe sie eine Entscheidung treffen müssen. Für sich, aber auch für ihre kleine Familie. Denn Lauriane ist nicht nur die erste Miss, die nicht die Krone übergeben wird. Sie ist auch die erste, die während ihrer Amtszeit schwanger wurde, wie sie vergangene Woche gegenüber «Le Matin» und der «Schweizer Illustrierten» enthüllte.

Anfang Mai werden sie und ihr griechischer Freund Giorgos Palamaris (31) erstmals Eltern. «Auch wenn es mir gut geht, kann ich nicht ständig zwischen Griechenland hin- und herfliegen.» Zudem könne sie nicht hinter dem neuen Konzept – weg vom Charity-Fokus, zurück zum traditionellen Wettbewerb mit Bikini-Durchgang – stehen.

Miss Schweiz Lauriane Sallin ist schwanger

Die Miss-Organisation bedauert Laurianes Entscheid, wie sie auf Anfrage mitteilt. «Dass sie die Kontaktaufnahme aus ihrer Sicht als zu spät erfolgt empfand, tut den Verantwortlichen sehr leid.» Das hänge mit der langen Unsicherheit über die Durchführung der Wahl und den entsprechenden TV-Partnern zusammen. «Dass das neue Konzept das Engagement der amtierenden Miss Schweiz auch künftig nicht ausschliesst, könnte sie bei einer näheren Kontaktnahme sicherlich auch feststellen, insbesondere im Gespräch mit den elf Finalistinnen.» Wer die Krone in der Wahlnacht der neuen Miss aufsetzen wird, ist noch offen.

Neues Abenteuer dank Baby

Lauriane hält an ihrem Entscheid fest. Sie ist froh, kann sie das Missen-Kapitel nach rekordverdächtigen zweieinhalb Jahren nun abschliessen. Wütend sei sie nicht, wie sie betont. «Möge die Beste gewinnen. Und hoffentlich auch so eine tolle Zeit haben, wie ich sie hatte.»

Sie selbst wird die Miss-Wahl von Griechenland aus mitverfolgen. Zumindest mit einem Auge. Mit dem anderen hat Lauriane ihre Zukunft fest im Fokus. «Es gibt einen Moment, in dem man weitergehen muss», gibt sie sich philosophisch. Und mit dem Baby beginne jetzt das nächste grosse Abenteuer für sie.

