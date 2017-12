Warum sich Eli und Anthony wirklich trennten

Die Zuschauer waren verblüfft, als Bachelorette Eli (29) im Sommer ihre letzte Rose ausgerechnet Anthony (26) überreichte. Sie war auf der ernsthaften Suche nach dem Vater ihrer zukünftigen Kinder, er hatte sich als zappeliger Kindskopf mit Macker-Sprüchen bis ins Finale geboxt. Dass die Beziehung nur wenige Wochen hielt, war deshalb keine Überraschung. Für das Paar selbst offenbar schon.

Umfrage Glauben Sie an die ewige Liebe? Aber voll! Wäre ja traurig, würde ich nicht.

Ich bin doch nicht blöd.

Ich habe sie schon gefunden.

Wenn ich mir Eli und Anthony so anschaue... Äh, nein.



People-Push

Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.



So gehts: Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.



Auf Wenn du den People-Push abonnierst, verpasst du nichts mehr aus der Welt der Reichen, Schönen und Menschen, bei denen nicht ganz klar ist, warum sie eigentlich berühmt sind.Installiere die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippe auf dem Startbildschirm rechts oben auf die drei Streifen, dann auf das Zahnrad. Unten bei «Themen» schiebst du den Riegel bei «People» nach rechts – schon läufts.Auf Instagram ist das 20-Minuten-People-Team übrigens auch unterwegs.

In «How I left my Schätzli» gehen die beiden ihrer Trennung gemeinsam auf den Grund. So sieht es zumindest das Konzept der SRF-Webserie vor: Ein Ex-Paar spricht offen über die Ursachen für das Liebesaus und den damit verbundenen Schmerz. Eine Auseinandersetzung, die die ehemaligen Liebenden mitunter ganz schön an ihre Grenzen bringt.

Eli und Anthony nicht. Sie sitzen sich gegenüber, sie redet, er nickt. Und der Grund, warum sich die beiden getrennt haben, liegt einmal mehr auf der Hand. Das Drama ohne Drama in neun Akten zeigen wir in der Bildstrecke oben.

(kfi)