Was Sie zur Miss-Schweiz-Wahl wissen müssen

Viele glaubten ja, der Wettbewerb sei klammheimlich eingeschläfert worden. Doch sie lagen falsch: Heute Samstagabend erwacht die Miss-Schweiz-Wahl aus ihrem Dornröschenschlaf, neue Organisatoren hauchen ihr neues Leben ein.

Zweieinhalb Jahre sind seit der letzten Austragung vergangen. Wir erinnern uns: Damals wurde Lauriane Sallin (24) zur Schönsten des Landes gekrönt, bis heute ist sie offiziell im Amt.

Haben Sie auch sonst das Gefühl, missenmässig nicht mehr ganz up to date zu sein? Nach einer so langen Zeit kann man schon mal aus der Übung kommen. Wir helfen Ihnen auf die Sprünge – damit Sie pünktlich zur Wahlnacht voll im Bild sind.

Wo kann ich die Wahl verfolgen?

Ab 20.15 Uhr wird die Show heute Abend live auf Sat.1 gezeigt. Auch bei uns verpassen Sie nichts: Wir sind vor Ort und verkünden um etwa 22.15 Uhr hier auf 20min.ch die Siegerin.

Kann ich auch noch hautnah dabei sein?

Nein. Ausser Sie haben bereits Tickets ergattert, denn der Event in der Trafohalle in Baden ist inzwischen ausverkauft. Falls Sie sich einen Platz sichern konnten, sollten Sie den Dresscode beachten: Frauen werden gebeten, im Abend- oder Cocktailkleid zu erscheinen, Herren im Smoking oder Anzug.

Wer steht zur Wahl?

Elf junge Frauen zwischen 18 und 25 Jahren haben es via Castingshow ins Finale geschafft. In einem inoffiziellen Vorab-Voting haben die 20-Minuten-Leser Mercedes Klingelfuss als Favoritin erkoren. Mit Abstand. Alle Finalistinnen sehen Sie in der Bildstrecke oben.

Wer moderiert die Show?

Patrick Hässig führt solo durch die Livesendung. Ein Comeback für den ehemaligen Radio- und Fernsehmoderator: Eigentlich hat er sein Mikrofon schon vor Langem gegen Schulbücher eingetauscht und ein Studium zum Pflegefachmann gestartet.

Wer sitzt in der Jury?

Neben dem ehemaligen «Germany's Next Topmodel»-Juror Peyman Amin und Promi-Fotograf Thomas Buchwalder nehmen drei Moderatoren auf den Juroren-Stühlen Platz: Claudia Lässer (Teleclub), Annina Frey (SRF) und Jontsch (Energy).

Wer wird am Event erwartet?

Einige Ex-Missen: Laetitia Guarino (Gewinnerin 2014), Alina Buchschacher (2011), Kerstin Cook (2010), Whitney Toyloy (2008), Jennifer Ann Gerber (2001), Tanja Gutmann (1997) und Anita Buri (1999). Letztere amtet auch als Missen-Mami und wird die Siegerin während der ersten vier Tage im Amt begleiten. Zudem haben die Veranstalter einen roten Teppich angekündigt, dort dürften weitere mehr oder weniger prominente Gesichter auftauchen.

Gibt es Showacts?

Nein, darauf werde «bewusst verzichtet», schreiben die Veranstalter in einer Mitteilung.

Was bietet die Show sonst noch?

Die Finalistinnen präsentieren sich in vier Durchgängen, wie die Organisation 20 Minuten verrät. Die einst abgeschaffte Bikini-Runde ist zurück. Ausserdem gibt es eine Darbietung im Abendkleid. Tiziana Cocca (Choreografin bei Bligg und Mutter von dessen Kind) und Grazia Covre (künstlerische Leiterin) sind verantwortlich für die Choreografie. Neben den Catwalks werden Einspieler aus dem Missen-Camps gezeigt.

Wie läuft das Wahlprozedere?

Die Juroren, die Sponsoren und die TV-Zuschauer (per Televoting) entscheiden gemeinsam, welche fünf Frauen zuerst ausscheiden. Von den sechs Verbliebenen reduzieren dann die Juroren und Zuschauer auf drei. Auch die Siegerin, die gegen 22.15 Uhr bekannt ist, wird von der Jury und dem Fernsehpublikum (zu je 50 Prozent) bestimmt.

Wer überreicht die Krone?

Nicht die amtierende Miss – wie in den Vorjahren üblich – wird ihre Nachfolgerin krönen. Lauriane Sallin schwänzt die Veranstaltung: Wegen mangelnder Kommunikation der neuen Organisation, wie sie 20 Minuten kürzlich sagte. Und weil sie nicht hinter dem neuen Konzept (weg vom Charity-Fokus, zurück zum traditionellen Wettbewerb) stehen könne. Laetitia Guarino, die vorletzte Miss, wird für sie heute einspringen.

Was gewinnt die neue Miss Schweiz?

Sicherlich Ruhm und Ehre. Welche Goodies der Sponsoren sie sonst noch mit nach Hause nehmen darf, ist nicht bekannt. Eine entsprechende Anfrage blieb unbeantwortet.



Kurz vor der Wahl mussten die Kandidatinnen noch zum Umstyling antreten. (Video: 20 Minuten)

