Wen wollen Sie als neue Miss Schweiz sehen?

Wer die Nachfolgerin der seit 2015 amtierenden Miss Schweiz Lauriane Sallin (24) wird, entscheidet sich diesen Samstag in der Trafohalle in Baden. Elf Anwärterinnen sind im Finale und kämpfen um die Krone.

Umfrage Wer soll die neue Miss Schweiz werden? Jastina Doreen Riederer

Vanessa Leuzinger

Karen Molinari

Laura Marques

Marla Fritz

Melanie Müller

Mercedes Klingelfuss

Michela Russo

Sheila Kern

Stefanie Müller

Ursula Wipfli



Damit Sie bestens auf die Wahl vorbereitet sind, stellen wir Ihnen die Kandidatinnen in der Bildstrecke oben noch einmal vor. Dann sind Sie gefragt: Wer soll Ihrer Meinung nach die neue Miss Schweiz werden? Stimmen Sie in der Umfrage ab und begründen Sie in den Kommentaren unten Ihre Entscheidung.

Wer nicht vor Ort in Baden ist, schaut die Liveübertragung der Show am Samstag ab 20.15 Uhr auf Sat. 1.



Vor der Wahl mussten die Kandidatinnen zum grossen Umstyling antreten. (Video: Serano Brazerol/Nicole Agostini)

(anh)