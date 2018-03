Wer hört eigentlich die Musik von Beatrice Egli?

Seit sie 2013 das Casting-Format «Deutschland sucht den Superstar» gewonnen hatte, lieferte Beatrice Egli fast durchgehend Nummer-1-Platten ab: «Glücksgefühle» und «Pure Lebensfreude», die noch im selben Jahr erschienen sind, und «Bis hierher und viel weiter» ein Jahr später schafften es an die Schweizer Hitparaden-Spitze. Nur «Kick im Augenblick» knickte leicht ein: 2016 reichte es nur für Platz drei.

Mit ihrem neusten Wurf «Wohlfühlgarantie» läuft die 29-Jährige nun wieder zur alten Höchstform auf und schwingt sich direkt auf den Charts-Thron – in Deutschland belegt sie derweil «bloss» Platz zwei. «Auf die Eins einzusteigen war ein grosser Wunsch und ihr habt mir diese Freude ermöglicht», sagt Beatrice dazu, an ihre Schweizer Fans gerichtet, «danke an das treue Publikum in meiner Heimat.»

Beatrice Egli war letzten Monat zu Gast in unserem Livestream vom roten Teppich der Swiss Music Awards. (Video: 20 Minuten)

