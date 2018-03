Wie hast du deinen Babybauch versteckt?

Vor kurzem überraschte Alexandra Maurer mit dieser frohen Botschaft: «Braten im Ofen. Ein neues Kapitel.» Zu diesem Zeitpunkt war die Zürcherin bereits seit 21 Wochen schwanger, sprich: Die Hälfte der Schwangerschaft hatte sie bereits hinter sich. Und bis dahin hat niemand etwas mitbekommen.

Umfrage Welchen von Alexandras Babybauch-Versteck-Tipps würdest du am ehesten selbst anwenden? Den mit dem Timing – im Herbst wird sich geliebt!

Den mit dem Kleid, wenn ich mal unter Leute muss, aber die frohe Kunde noch für mich behalten möchte.

Den mit dem Cüpli-an-meinen-Partner-Weitergeben. Und Shots. Sein/ihr Kater am nächsten Morgen wird mörderisch sein.

Den mit dem Entspanntbleiben. Das ist die beste Strategie.

Alle, natürlich.

Keinen, ich würde sofort allen von meinem Glück erzählen wollen.



«Ich wollte es so lange wie möglich für mich behalten», sagt die 35-Jährige zu 20 Minuten. «Weil es für mich und meinen Partner so etwas Besonderes ist. Es ist unser erstes Mal.» Sie verrät, wie sie es geschafft hat, als Moderatorin ihren Babybauch rund fünf Monate lang vor der Öffentlichkeit verborgen zu halten.

1. Traumhaftes Timing

Entstanden ist der Nachwuchs von Alexandra und ihrem Freund Greg (38) im Herbst. Als sich das Bäuchlein dann abzeichnete, war es folglich bereits Winter. «Die Jahreszeit hat mir sehr in die Hände gespielt. In meiner Freizeit laufe ich eh gerne in Sneakers, Jeans, Pulli und einer Jacke rum. Bei der Garderobe musste ich also nicht wirklich tricksen.»

2. Clevere Kleiderwahl

Anfang Februar moderierte sie die Swiss Music Awards. «Da hatte ich schon ein Bäuchlein», erzählt sie und verrät, wie sie dieses kaschieren konnte: «Mein Kleid war super. Es bestand aus einem Korsett, das bereits oberhalb des Bauchnabels nicht mehr eng war, und danach ging der Stoff wallend nach aussen. Hätte man das Kleid hochgehoben, wäre man wohl erschrocken. So à la ‹Wow, hallo Bauchnabel!›.»

Dass sie ihre Schwangerschaft nicht dann schon enthüllte, hatte zwei Gründe: Einerseits hatte sie die wichtige 20-Wochen-Hürde noch nicht genommen. «Andererseits finden die Swiss Music Awards nur einmal pro Jahr statt. Dabei sollte es um die Musik und nicht auch noch um meine Baby-News gehen.»



Apropos Swiss Music Awards: Wir waren bei der Verleihung des grössten Schweizer Musikpreises und haben uns die VIPs auf dem roten Teppich gekrallt. (Video: 20 Minuten)

3. Taktisch trinken

«Wenn es an einem Anlass mal ein Cüpli gab, habe ich es genommen und dann unauffällig meinem Freund weitergegeben.» Diese Strategie hatte einen kleinen Haken: Greg stieg der Alkohol dadurch ziemlich schnell in den Kopf. Aber fürs Baby und seine Liebste springt man schliesslich gerne mal in die Schnaps-Bresche.

4. Entspannt bleiben

Zum Schluss verrät Alexandra ihren wohl wichtigsten Trick: «Ich habe kein Riesending daraus gemacht.» Dann falle es den Leuten gar nicht auf. «Auch wenn ich mit Freunden essen gegangen bin, habe ich bei der Bestellung kein Fass aufgemacht. Ich habe nicht gesagt, dass auf keinen Fall etwas roh sein darf, und lautstark nach alkoholfreiem Bier gefragt. Ich bin einfach mit dem Flow gegangen.»

(shy)