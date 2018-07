Wieso sieht Kylie Jenner plötzlich aus wie früher?

Mit den Bildern will Kylie Jenner die Freundschaft mit Anastasia Karanikolaou feiern: «Es ist unser Achtjähriges», schreibt sie zu einem der beiden Fotos, die sie am Montag kurz nacheinander auf Instagram gepostet hat. Doch in den Kommentaren gibt nicht das BFF-Jubiläum zu reden, sondern Kylies Aussehen.

Umfrage Wie findest Du Kylies Entscheidung, die Lippen nicht mehr aufzuspritzen? Super! Ein Schritt zu mehr Natürlichkeit passt zu ihrer Vorbildfunktion.

Mal abwarten, wie lange sie daran festhält.

Das macht doch keinen Unterschied #stillfake

Ich fands vorher besser.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

«Sie sieht hier aus wie die alte Kylie, keine Ahnung, wieso», kommentiert ein Follower das Bild. Und Kylie antwortet tatsächlich auf den Kommentar: «Ich bin meine Lip-Filler losgeworden.» Damit ist des Rätsels Lösung ganz einfach: Ohne die unnatürlich aufgeblasenen Lippen sieht die 20-Jährige eben ganz einfach wieder aus wie früher, als sie in ihrem Gesicht noch nichts hat machen lassen.

Trendwende?

Kylie liess sich im Alter von 16 Jahren zum ersten Mal die Lippen aufspritzen und dementierte den Eingriff zunächst hartnäckig. Später begründete sie den Entscheid mit ihrer Unsicherheit – sie fühlte sich nach dem Eingriff selbstbewusster. Seither hat man Kylies Lippen nicht mehr in deren Naturzustand gesehen.

Kylie Jenner ist vor kurzem zum ersten Mal Mutter geworden – gut möglich, dass die Entscheidung zu mehr Natürlichkeit damit zu tun hat. Der Schritt kommt jedenfalls gut an: Viele loben Kylies neuen alten Look auf Instagram und auf Twitter. Und wir fragen uns, ob Kosmetikunternehmerin Kylie bald auch für mehr Natürlichkeit und Selbstliebe influencen wird.

«Sie sieht super aus!»



I read Kylie Jenner got rid of her lip fillers and shes lookin bombbbbb — Ren (@laurennfabello) 9. Juli 2018

Diesselbe Aussage, andere Worte: «Kylie sieht so hübsch aus ohne Lip-Filler.»



kylie jenner looks so pretty without her lip fillers. — cleeshalia (@cleeshalia) 9. Juli 2018

«Jetzt sieht sie so alt aus, wie sie ist. Beeindruckend, was für einen Unterschied Lippen machen können.»



Kylie Jenner looks like her age now amazing what lips can do — N (@N_tmmii) 9. Juli 2018

Diese Userin sieht sogar eine Trendwende: «Kylie hat keine aufgespritzten Lippen mehr. Es ist vorbei für euch B***s!»



Kylie Jenner removed her lip fillers... it over for y’all bitches — Tash (@shespoyzon) 9. Juli 2018

(fim)