Zaklina ist schon bei ihrem neuen Freund eingezogen

Warum lange fackeln, wenn alles so gut passt? Das haben sich auch Zaklina Djuricic (31) und ihr neuer Freund Bruno (36) gedacht. Vor Kurzem ist die Ex-Bachelorette mit Sack und Pack in seine Wohnung nach Zürich gezogen. Nach nur drei Monaten Beziehung.

Ein romantischer Zug, aber auch ein naheliegender. «Wir sahen uns sowieso täglich», sagt Zaklina zu 20 Minuten. Bruno, von dem man bislang lediglich weiss, dass er in der Baubranche tätig ist, habe sie gefragt, ob sie nicht zu ihm kommen möchte. Zumindest vorübergehend: Demnächst wollen die beiden dann in eine neue gemeinsame und «grosse, schöne Wohnung» ziehen, wie sie sagt.

Hochzeit, Haus und Hund?

Nach der Trennung von ihrem Kuppelshow-Auserwählten Michi Schmied (29) und einem kleinen, öffentlich ausgetragenen Rosenkrieg vor gut einem Jahr lebte Zaklina fortan bei einer Freundin in Winterthur. In der Silvesternacht hat es dann zwischen ihr und Bruno gefunkt.

Seither kommt sie aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: Er sehe nicht nur super aus, sondern hat «ein Herz aus Gold, ist ein super Mensch mit super Charakter», sagt die Zürcherin. «Wir denken sehr ähnlich, uns gefallen die gleichen Sachen. Es harmoniert einfach extrem.»

Dann dürften bald Hochzeit, Haus und Hund folgen? Die Bachelorette 2016 winkt ab. Weder Heirat noch weitere Kinder (Zaklina hat aus einer früheren Beziehung einen neunjährigen Sohn) seien im Moment Thema. Aber wenn es weiter so gut laufe, dann werde das «bestimmt mal in zwei bis drei Jahren» der Fall sein. Fest steht: «Er will Kinder und ich ebenfalls weitere.»

