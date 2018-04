Was sind Themen, die Sie vor dem Start ihrer Late-Night-Show beschäftigen?

Das Thema Facebook und Cambridge Analytica finde ich sehr spannend. Es betrifft die ganze Welt und unsere enttäuschte Privatsphäre. Ebenfalls verfolge ich gespannt, wie es bei der Raiffeisen weitergehen soll oder dass das Parlament Sozialdetektive einsetzen will.

Wie lesen Sie News ?

Pro Tag investiere ich dafür etwa eineinhalb Stunden. Ich nehme sehr gerne ein ausgiebiges Zmorge und lese dazu regionale sowie internationale Zeitungen. Für die Sendungsvorbereitung brauche ich jetzt aber mehr Zeit. Ich schaue vor allem an, wie die Schweizer Medienlandschaft Themen behandelt.

Und, was ist Ihre Erkenntnis?

Oft rennen Schweizer Medien einem einzigen Thema hinterher und machen es grösser, als es ist. Etwa, als Trump nach Davos kam. Zuerst gab es ein Trump-Bashing, dann eine Trump-Glorifizierung: Das fand ich sehr absurd.

Wie ordnen Sie das ein?

Wenn man nur Schweizer Medien konsumiert, ist es schwierig, sich eine objektive Meinung zu bilden. Die Medien prägen unser Weltbild und zeigen uns, wie wir die Dinge sehen sollen.

Welche Ziele verfolgen Sie mit «Late Update»?

Ich sehne mich nach jemandem, der die Nachrichten einordnet und relativiert. Das Ganze mit Distanz anschaut. Und das möchte ich mit meiner Sendung auf unterhaltsame Art machen.

Eine grosse Aufgabe.

Die Schweiz braucht eine Politsatire! Viele sagen, Politik sei langweilig. Mein Ziel ist es, den Leuten auf einfache Art zu zeigen, dass Politik nicht nur bürokratisch und technisch ist. Wir verhandeln in der Politik ja, wie wir in Zukunft zusammenleben wollen.

Wünschen Sie sich einen fixen Sendeplatz?

Die Nachrichtensatire ist spannend, weil sie auf Sachen eingeht, die gerade passieren. Also müsste man das öfters machen. Jetzt geht es aber erst mal darum, zu schauen, ob die Show funktioniert.

Hat Ihnen SRF eine Option auf Verlängerung somit schon angeboten?

Da müssen Sie beim Unterhaltungschef von SRF nachfragen.

In Ihren Augen: Was darf Satire und was nicht?

Wenn man schon im Voraus dafür einen Katalog aufsetzen würde, dann wäre die Satire tot. In meiner Sendung muss ich alles machen dürfen. Es hängt aber davon ab, welche Haltung ich habe. Ich würde nie jemanden grundlos beleidigen – aber herausfordern schon.

Lachen Sie über Ihre eigenen Witze?

Ja. Das passiert, wenn mein Mund schneller redet, als ich denke.

Können Sie den Schweizer Humor beschreiben?

Man kann nicht den Humor auf Länder aufteilen. Das Stereotyp des Schweizer Humors ist, dass er langsam ist. Aber dem will ich nicht entsprechen. Ich möchte eine Sendung mit Drive machen und eine, in der auch mal schwarzer Humor vorkommt.

Wann sind Sie am kreativsten?

Wenn ich mich langweile, ist meine Inspiration am grössten. Das war an der Uni bei gewissen Vorlesungen auch schon so. Heute begebe ich mich bewusst in langweilige Situationen und besuche zum Beispiel einen Vortrag über die richtige Haltung von Gartenschildkröten.

Vor der Premiere vor grossem TV-Publikum: Wie pflegeleicht ist eigentlich Ihre Frisur?

Dieses Thema interessiert an einer Politsatire am meisten (lacht)! Am Morgen dusche ich und mache etwas Wachs in die Haare — das ist alles. Bei einem Auftritt ist das nicht anders. Als Kind nervte es mich, wenn meine Tanten mir in die Haare greifen wollten. Diesen Reflex habe ich immer noch. Deshalb: Bitte fasst den Fernseher nicht an.

Die «Late Update» mit Michael Elsener wird am Donnerstag, den 12. April, um 22.25 Uhr auf SRF 1 ausgestrahlt.