Sie machen albanischen Tanz zum Workout

Wenn die Instagram-Komiker Hoti und Nali in den Ferien jeweils ihre Heimat besuchen, tanzen die beiden meist die Tage auf Hochzeiten durch. «Im Sommer finden in Albanien manchmal fünf Hochzeiten in zwei Wochen statt», erklärt Hoti. Die vielen Feste schlagen auf die Fitness: «Auf den Hochzeiten wird viel getanzt, was anstrengend sein kann.»

Hoti und Nali haben mit ihren Videos ihren eigenen Stil gefunden. «Dass die Leute SwisscomedyTV lustig finden, ist das grösste Kompliment», sagt Hoti.

Aus Spass kamen die Jungs, die gemeinsam den Comedy-Account SwisscomedyTV auf Instagram und Facebook betreiben, auf die Idee, aus dem traditionellen Tanz ein Workout zu machen: «Es ist eine Gag-Idee. Aber wirklich auch die Möglichkeit, die Tänze zu üben und sich für die Hochzeitssaison fit zu machen.»

Mit der Hochzeitssaison kommt auch der Muskelkater

Das Video ihres Tallava-Workouts haben die Zürcher mit ihren Followern geteilt. «Alle, die in den Ferien ihre Familien besuchen, kennen diese Hochzeitstänze», sagt Hoti. Aus diesem Grund hätten sich viele Auslandalbaner vom Video angesprochen gefühlt – jeder müsse auf unzähligen Hochzeiten mittanzen und wisse, wie sich der Muskelkater nach den Ferien in der Heimat anfühlt.

Allgemein ist das Feedback erfreulich, sagt Hoti. Die Reaktionen seien mehrheitlich positiv. Hasskommentare gebe es eigentlich keine. Vor allem auf Facebook, wo sich Leute gegenseitig in den Kommentaren markieren, hagelt es Likes.

Sie kennen einander von der Arbeit

Hoti und Nali investieren viel Zeit in SwisscomedyTV. «Unsere Videos machen wir neben unseren normalen Jobs», so Hoti. Wichtig für das Gelingen der kurzen Sketch-Videos ist für die Jungs, die sich von der Arbeit kennen, der Humor: «Fänden wir nicht die gleichen Dinge witzig, wäre es schwierig, gemeinsam Ideen zu entwickeln.»

Konkrete Ziele verfolgen Hoti und Nali mit dem Insta-Account, den sie seit Ende 2016 betreiben, nicht. «Wir lassen das Ganze einfach auf uns zukommen», sagt Hoti. Mittlerweile haben sie 7000 Follower – Tendenz schnell steigend. Einen Traum hegen sie dennoch: «In der Zukunft wäre es sicher interessant, einmal ein Stand-up-Bühnenprogramm zu machen.»

