«Die normalen Leute finden das einfach empörend. Aber ich finde, ausgeflippte Leute brauchen auch einen Ort», sagt ein Teenager in die Fernsehkamera. Er steht auf dem Gelände der Alten Stadtgärtnerei. 30 Jahre ist es her, das der Beitrag gedreht wurde. Im gleichen Jahr, im Morgengrauen des 21. Juni 1988, stürmte die Polizei mit Gummischrotgewehren das Areal und vertrieb die rund 100 Besetzer. Gleichentags demonstrierten rund 2000 Personen in der Innenstadt, eine Menge Glas ging zu Bruch.

Obengenannte Filmsequenz ist an der Ausstellung 68-88-18 im Clarahaus zu sehen, die sich sich diesem turbulenten Kapitel Stadtgeschichte widmet. Sie thematisiert die Freiräume, die die Basler Stadtentwicklung in den letzten 50 Jahren prägten. Das Team um die Kuratoren Benedikt Wyss, Dominique Rudin und Claudio Miozzari hat umfangreiches Videomaterial dazu gesammelt und aufbereitet, das in 50 Räumen auf 850 Quadratmetern präsentiert wird.

«Der Begriff Zwischennutzung prägt meine Umwelt schon seit Jahren», sagt Wyss. Der 34-jährige zählt sich zur Generation NT-Areal, jene Zwischennutzung, die ihn in seiner Jugend begleitete. «Für viele war das lange Zeit ein Ort, wo die Stadt atmen kann», sagt er. Der Begriff Zwischennutzung ist seither nicht mehr aus dem Vokabular der Stadtentwickler wegzudenken.

Autonome Räume kontrolliert heute der Staat

Der ehemalige Basler Stadtentwickler Thomas Kessler hat selbst mehrere Zwischennutzungen begleitet – auch das NT-Areal – und beobachtet die Entwicklung kritisch. «Wir sind in eine Phase der staatlichen Fürsorglichkeit eingetreten», sagt er. Der Grund:

Zwischennutzungen sind heute staatlich durchorganisiert. Das führt auch zu Konflikten, wie an der Uferstrasse, wo die vom Kanton auserkorenen Zwischennutzer den Wagenplatz zurückdrängten.

Mit autonomen Räumen, wie sie im Zuge der Jugendunruhen der 1980er-Jahre noch erobert wurden, haben moderne Zwischennutzungen nichts mehr gemein. «Zwischennutzungen sind heute zum Normalfall geworden», so Kessler. «Man muss aufpassen, dass es rundherum nicht zu spiessig wird und Zwischennutzungen zu Inseln werden», warnt er.



Eine App macht das Ausstellungsbuch zum Multimedia-Erlebnis. (Video: 20 Minuten)

