«D Boscht goot ab» an der Basler Fasnacht

Sie ist da, die Fasnachts-Blaggedde 2018. Der Fasnacht höchstes Heiligtum wurde dieses Jahr von einer Frau entworfen, erst zum dritten Mal. «D Boscht goot ab» heisst das Sujet der Fasnacht 2018 – und klar, es geht um die Post. Die Künstlerin Clelia Zoller hatte die Idee zum Sujet, als der gelbe Riese bekanntgab, die historische Hauptpost in der Basler Innenstadt schliessen zu wollen: «Das hat mich bewegt und auch traurig gemacht – auch, weil immer mehr Poststellen geschlossen werden», so Zoller. Nicht zuletzt steht das Sujet im übertragenen Sinne auch für das Treiben an der Fasnacht, denn an der Fasnacht «goot d Boscht ab».

Aus dem Couvert an die Fasnacht

Adrian Kunz, Plakettenchef des Fasnachts-Comités, ist überzeugt, dass die «Blaggedde» gut ankommen wird: «Das Thema Post bewegt die Menschen, zudem ist sie sehr schön gestaltet und sauber ausgearbeitet». Das Basler Fasnachts-Schmuckstück kommt am 6. Januar 2018 in den Verkauf, traditionellerweise in Kupfer, Silber, Gold und in der verkleinerten Form als ebenfalls vergoldetes Bijou.

Neu wird das Bijou als Anhänger für eine Halskette angeboten. Diese Besonderheit wird nur in begrenzter Stückzahl hergestellt und ist ab dem 8. Januar exklusiv auf dem Sekretariat des Fasnacht-Comité zu haben. Die Plakette ist traditionell das Eintrittsbillett an die Fasnacht: Mit dem Erlös werden die Fasnachtsvereine subventioniert. Der Erwerb ist schlicht Ehrensache – «me het e Blaggedde».



So entsteht die Basler Fasnachts-Blaggedde. (Video: sda/Keystone)

«Grosser Traum in Erfüllung gegangen»

Clelia Zoller ist von Kindsbeinen an Fasnächtlerin mit Leib und Seele. Sie pfeift in der Alten Garde eines Grossbasler Stammvereins. Nach 1934 und 1993 ist sie erst die dritte Frau, die den Plakettenwettbewerb gewinnt. Auch in den zehn Jahren, als Clelia Zoller in den USA gelebt hat, ist sie der Fasnacht treu geblieben. Bei den «New York Bebbi» stieg sie auch im Big Apple jede Woche zum Üben in den Cliquenkeller.

Zudem malt die hauptberufliche Fotografin seit über 20 Jahren Fasnachtslaternen. Dass sie den Wettbewerb gewonnen hat berührt sie: «Als ich im Sommer erfahren habe, dass mein Entwurf aus 82 Eingaben ausgewählt wurde, konnte ich es nicht glauben. Es ist ein grosser Traum in Erfüllung gegangen. Meine Freude war so gross, dass mir die Tränen kamen.»

Sujet vor Unesco-Eintrag bestimmt

Seit kurzem ist die Basler Fasnacht offiziell Unesco-Weltkulturerbe – so erwarteten viele, dass das Sujet damit zu tun haben wird. Weit gefehlt, wie Comité-Obmann Christoph Bürgin in seiner Einleitung sagte: «Wir haben uns bereits im Sommer für das Sujet entschieden, da wussten wir noch nicht, ob die Fasnacht Weltkulturerbe wird oder nicht. Wenn wir voll darauf gesetzt hätten und es nicht geklappt hätte, dann wären wir in gröbere Schwierigkeiten geraten. Entwürfe hätten wir aber gehabt.»

Abtrünnige Olympia lässt Comité kalt

Die Vernissage der «Blaggedde» war dieses Jahr von Misstönen begleitet. Die traditionsreiche Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908 sagte sich schon am Mittwoch unter Protest vom Comité los (in 20 Minuten). Sie verzichtet auf die Subventionen durch den Plakettenverkauf und lancierte kurzerhand eine eigene “Blaggedde».

Christoph Bürgin, Obmann des Comité, reagiert gelassen: Er ist sicher, dass die Inszenierung zum Sujet der Clique gehört – ganz olympia-like halt, mit viel Getöse. «Und die Plakette ist für uns eher ein Gesellschafts-Abzeichen als eine ‹Blaggedde›», sagt er mit einem Schmunzeln.