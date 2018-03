«Das Vorgehen war brutal und hinterhältig»

Versuchte vorsätzliche Tötung oder schwere Körperverletzung? Um diese Kernfrage drehte sich das Verfahren gegen den 21 Jahre alten Angeklagten, der am 23. Oktober 2016 im Drogenrausch einem jungen Mann zuerst einen Kopfstoss verpasste und ihn dann mit einem Messer verletzte. Als er kurze Zeit später wieder auf sein Opfer traf, schlug er dem bereits blutenden Mann noch eine zerbrochene Flasche ins Gesicht.

Für das Fünfertribunal war an der Urteilsverkündung am Donnerstag klar: «Sie haben tödliche Verletzungen beim Opfer in Kauf genommen», wie die vorsitzende Richterin betonte. Der Beschuldigte wurde wegen versuchter eventualvorsätzlicher Tötung und versuchter eventualvorsätzlicher schwerer Körperverletzung schuldig gesprochen.

Eventualvorsatz wird Angeklagtem zum Verhängnis

Das Opfer wurde bei der Tat weder getötet noch schwer verletzt. Auch konnte dem Täter keine Tötungsabsicht attestiert werden. Das Verdikt erfolgte dennoch. «Ungezielte Stiche auf den Brustbereich können eine Todesfolge haben», fasste die Richterin den Befund zusammen.

Auch der Flaschenschlag gegen den Kopf resultierte lediglich in oberflächlichen Verletzung und einer Narbe. Allerdings hätte laut Gericht genauso gut das Auge des Opfers getroffen werden können. «Es ist nur reinem Glück zu verdanken, dass er sein linkes Augenlicht nicht verloren hat», sagte sie. Die Inkaufnahme der Folgen reiche für eine Verurteilung mit Eventualvorsatz aus.

Keine Notwehr

Das Verhalten des Täters taxierte das Gericht als «brutal und hinterhältig». Das Opfer habe wegen seiner kleinen Statur keine Chance gehabt, sich gegen den Täter zu verteidigen, selbst wenn dieser unbewaffnet gewesen wäre.

Auf den am Montag vom Verteidiger ins Feld geführten Notwehrexzess ging das Tribunal nicht ein. Es gebe keine Hinweise darauf, dass der Täter angegriffen wurde, hiess es in der Urteilsbegründung. Zudem seien seine Aussagen «lebensfremd» und somit nicht glaubhaft gewesen.

Der Täter wurde zu einer Freiheitsstrafe von vier Jahren verurteilt. Zudem muss er dem Opfer eine Genugtuung von 16'000 Franken leisten und etwaige Kosten für Folgebehandlungen übernehmen. Wegen Übertretungen muss er eine Busse von 500 Franken entrichten.

Ebenfalls schwerwiegend sind die Verfahrenskosten von 26'000 Franken und die Urteilsgebühr von 12'000 Franken, die der Täter nun berappen muss. Kaum ins Gewicht fallen dürften hingegen die 25 Franken, die für das bei der Tat zerstochene T-Shirt anfallen.

