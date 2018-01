Nur wenige Hundert Meter nördlich des St.-Jakob-Parks ist Basels perfekte Welle. Ungewohnt grosse Wassermassen rauschen am ansonsten idyllischen Ufer vorbei. Die beliebte Jogging-Strecke steht unter Wasser. Warnschilder der Kantonspolizei versperren den Weg zum Fluss.

Umfrage Würden Sie sich bei Hochwasser in den Fluss wagen? Ja, das ist doch kein Problem.

Nein, das ist mir zu gefährlich.

Ich weiss nicht.

Drei junge Männer trotzen jedoch den Fluten. Führte der Fluss nicht so viel Wasser, wären sie gar nicht da. Vincent (24), Timo (23) und Ben (18) sind Surfer. Für sie sind die Bedingungen ideal, um auf dem ansonsten ruhigen Fluss auf den Wellen zu tanzen. «Wir kommen immer hierher, wenn es viel Wasser hat», sagt Vincent. Zwei der drei stammen aus der Region und haben in der Birs eine «Welle vor der Haustür».

Eigenverantwortung ist gefragt

Ganz ungefährlich ist die Aktion nicht. Immer wieder stürzen die Surfer und müssen sich aus der reissenden Strömung ans Ufer retten. Ein Risiko sehen die erfahrenen Sportler darin aber nicht: «Ich surfe schon seit zehn Jahren und riskiere hier nichts», so Vincent. Er betont, dass Eigenverantwortung mit Sport einhergehe, gibt aber zu, dass die Welle, die sich die drei unterhalb des St.-Jakob-Stadions ausgesucht haben, «nichts für Anfänger» sei.

«Das ist nichts für Anfänger»

«Weiter unten hat es eine einfachere Welle», sagt er und deutet in Richtung der Redingbrücke. Dort sei der Einstieg nicht so schwer und auch weniger erfahrene Surfer könnten sich dort in die Fluten wagen.

Behörden warnen vor Lebensgefahr

Das Basler Justiz- und Sicherheitsdepartement hat am Montag ausdrücklich davor gewarnt, die aufgestellten Absperrungen zu missachten. Der Aufenthalt an gewissen Stellen sei bei den gegebenen Abflussmengen lebensgefährlich und Wasserrettungen bei Hochwasser praktisch unmöglich.

Gefährliche Bakterien im Fluss

Zudem müssen sich die Surfer vor bakteriellen Infektionen in Acht nehmen. Der erfahrene Basler Flusssurfer Marc Freivogel warnt vor Leptospirose-Infektionen. Wer innert zehn bis 20 Tagen nach dem Surfen an grippeartigen Symptomen leidet, solle sich unbedingt in ärztliche Behandlung begeben, da die Krankheit nur in der ersten Phase einfach mit Antibiotika zu behandeln sei.

(las)