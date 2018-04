«Das ist Gift für den Wald und die Tiere»

1. April in Muttenz: In einem Waldstück am Rande der Gemeinde türmen sich Berge von Sperrgut. Abmontierte Schranktüren, Glas, Elektronik, ein Fahrrad ... Leider kein schlechter Aprilscherz. «Das ist immer so», sagt Revierförster Christian Kleiber auf Anfrage. Jede Woche sammle er mit seinen Angestellten im Muttenzer Waldgebiet illegal entsorgten Müll zusammen. Weder die abgeladene Menge noch die Art der Abfallgegenstände erstaunen ihn. «Seit Jahren geht das so und es hört nicht auf. Das ist eine Riesenschweinerei», schimpft er. Aus seiner Stimme klingt Resignation.

«Jemanden zu erwischen ist sehr schwierig»

Ähnlich tönt es auf Facebook, wo Bilder vom entsorgten Abfall im besagten Waldstück auftauchen. «Was sind das für Menschen, die sowas machen?», fragt sich eine Userin. «Respektlos gegenüber Natur und Mensch», schreibt eine andere. Betroffen von starkem Littering ist unter anderem der Hardwald in Muttenz.

Wer die Übeltäter sind, weiss niemand so genau. Man sei auf den Strassen der entsprechenden Waldgebiete präsent, sagt Roland Walter, Sprecher der Baselbieter Polizei. «Aber es ist sehr schwierig, jemanden zu erwischen.» Auch Kleiber trifft meist nur noch auf die Spuren der Abfallsünder. Das Grundstück, auf dem sich der Hardwald befindet, gehört der Bürgergemeinde Basel.

Waldpflege bleibt auf der Strecke

Jede Woche schleppen skrupellose Bürger im Schnitt rund 940 Liter Abfall in den Wald. Diese Zahl hat die Bürgergemeinde vor rund drei Jahren kommuniziert. Heute ist die Abfallmenge eher noch grösser geworden, so Kleiber. «Wir müssen so viel Abfall zusammenlesen, dass andere wichtige Arbeit im Wald liegen bleibt», klagt er. Die Abfallsünder gingen gezielt vor, liessen sich nicht erwischen und schauten, dass sie keine Spuren zurücklassen, die auf ihre Identität schliessen lassen.

Auch Leonhard Burckhardt vom Bürgerrat der Bürgergemeinde der Stadt Basel findet das Verhalten der Abfallsünder empörend: «Dass man seinen Überfluss auf Kosten anderer und der Umwelt im Wald ablädt, ist unverschämt!» Die Bürgergemeinde möchte das Problem in den Griff kriegen, weiss aber nicht wie. Die Idee eines Rangers kam mal auf den Tisch: «Dieser sollte im Wald präsent sein und die Leute für den Wald und die Natur sensibilisieren.» Aus praktischen Gründen sei das Vorhaben aber nicht weiter verfolgt worden.

«Tiere können sich verletzen»

Dabei wäre eine Aufklärung laut dem Förster dringend nötig: «Kinder und Jugendliche wissen heute nicht mehr, wie sie sich im Wald verhalten sollen. Selbst ihre Lehrpersonen sind da kein Vorbild. Die Werte der Natur werden der nächsten Generation nicht mehr vermittelt.» Auch die Baselbieter Polizei spricht von einem «gesellschaftlichen Problem», das der Muttenzer Wald zu spüren bekomme.

Das Littering hindert nicht nur den Förster an seiner eigentlichen Arbeit, es ist auch ein grosses Problem für den Wald und seine Bewohner. «Das ist Gift, das in den Waldboden eingeschleift wird. Der Abfall hemmt das Wachstum der Pflanzen und Tiere laufen Gefahr, sich an den entsorgten Gegenständen zu verletzen», so Kleiber.

