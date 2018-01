Der FCB-Kalender ist fast vergriffen – wir zeigen ihn

Rot-Blau durchs ganze Jahr: Der FCB bricht alle Rekorde – und macht sich nicht nur auf dem Platz, sondern auch an der Zimmerwand gut. Wer sich noch einen Kalender des FCB kaufen möchte muss sich allerdings sputen, denn es sind nur noch wenige Exemplare zu haben. Im Fanshop des FCB etwa gabs am Donnerstagvormittag kein einziges Exemplar mehr. Auch im FCB-Onlineshop herrscht Ebbe und selbst bei den grossen Online-Buchhändlern wie Weltbild oder Ex Libris war er ausverkauft. Einzig bei Amazon gab es am Morgen noch drei Stück zu kaufen.

4000 Stück gedruckt

Beim Friedrich Reinhardt Verlag, der den Kalender herausgibt, sind hingegen noch einige an Lager. Verleger Freddy Rüdisühli ist begeistert: «Wir haben eine Auflage von 4000 Stück gedruckt – das ist sensationell für einen Kalender, ein absoluter Höchstwert». Zum Vergleich: Den Basler Stadtkalender mit einer Auflage von 1500 Stück habe man einstellen müssen, weil er keinen Absatz fand.

Auflage soll steigen

Dass der Kalender weggeht wie warme Weggli, freut den Verleger: «Der reissende Absatz freut uns einerseits, andererseits ist es schade, dass es Fans gibt, die jetzt keinen mehr bekommen.» Nächstes Jahr werde man deshalb mehr als 4000 Stück drucken.

Der Kalender zeigt zwölf Sujets aus der aktuellen Saison und ist ab 19 Franken erhältlich.

(cz)