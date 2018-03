«Der Polizeihund ging ab wie eine Rakete»

Am Donnerstag kurz vor 11 Uhr meldete der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Prattelerstrasse in Muttenz einen Einbruchsversuch. Zwei Männer hatten sich am helllichten Tag an der Haustür mit Hebeeisen zu schaffen gemacht. «Als ich sie durch das Fenster gesehen habe, bin ich sofort die Treppe runter gelaufen und habe das Licht angemacht», berichtet der 60-Jährige.

Das habe die Einbrecher wohl aufgeschreckt und sie hätten die Flucht ergriffen. Als er schliesslich die Haustür erreichte, sah er nur noch in welche Richtung sie liefen sowie die Einbruchsspuren an der Tür: «Da habe ich sofort die Polizei gerufen», so der Zeuge.

«Einbrecher mit gutem Parfum – Polizeihund ging ab wie Rakete»

Die schnell herbeigeeilte Polizeistreife veranlasste eine sofortige Fahndung, an der auch Polizeihund Bronx beteiligt war. Nur kurze Zeit später wurden die Verdächtigen in der Nähe einer Tramhaltestelle kontrolliert. Bronx kam da zwar zu spät – die beiden waren schon verhaftet – trotzdem sei sein Einsatz hilfreich gewesen: «Dass Polizeihund Bronx uns zu den Tatverdächtigen geführt hat, ist ein Indiz für uns», sagt Roland Walter, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft.

Wie schnell der Polizeihund die Spur der Einbrecher aufnahm, konnte der Zeuge aus seinem Fenster beobachten: «Die Einbrecher hatten ein gutes Parfüm, der Polizeihund ist ab wie eine Rakete», schrieb er auf Facebook.

Einbrüche meist tagsüber oder zur Dämmerung

Bei den beiden Tatverdächtigen handelt es sich um einen 56-jährigen Libyer und einen 19-jährigen Marokkaner. Einer der beiden wurde später vom Zeugen wiedererkannt. «Zudem konnten entsprechende Einbruchswerkzeuge gefunden werden», berichtet Walter. Nun würde geprüft, ob die Männer auch für weitere Einbrüche in Frage kommen würden.

Dass Einbrecher auf den Schutz der Dunkelheit verzichten, hat einen guten Grund. Zwar fänden laut Walter die meisten Einbrüche immer noch in der Dämmerung statt, aber versuchten es die Täter gerne auch mitten am Tag, wenn viele Leute ihre Wohnung zum Arbeiten oder Einkaufen verlassen hätten.

Die Polizei Basel-Lanschaft stellt auf ihrer Homepage Tipps zur Verfügung, wie man sein Heim gegen Einbrecher schützen kann.





(sis)