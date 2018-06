«Dieser Preis ist eine Sensation»

«Ich wusste sofort, dass das das Drehbuch ist, auf das ich schon lange gewartet habe», sagt Cyrill Gerber. Der Basler Filmemacher hat als Koproduzent des schweizerisch-mongolischen Spielfilms «Out of Paradise» wesentlichen Anteil an einem der grössten Erfolge in der Schweizer Filmgeschichte. Am Shanghai International Film Festival gewann er am Sonntag den Hauptpreis.

Das Festival in China zog letztes Jahr knapp 43 Millionen Besucher an, berichtete der «Tages-Anzeiger» Zum Vergleich: Das Zürich Film Festival kommt auf knapp 100'000. «Shanghai spielt in der Champions League der Filmfestivals», sagt Gerber denn auch. «Out of Paradise» handelt von einer jungen mongolischen Frau, die wegen ihrer Schwangerschaft in die Hauptstadt des Landes fahren soll. Dort will man sie aber nur nach Vorkasse behandeln. Ihr Mann soll ihre goldenen Ohrringe im Pfandleihhaus zu Barem machen – der Beginn einer turbulenten Geschichte.

Regiekurs in der Migros-Klubschule

Der Erfolg des Films ist angesichts seiner eigenen Entstehungsgeschichte eine Überraschung. Der Regisseur Batbayar Chogsom hatte zuvor noch nie einen Film gedreht. Überhaupt interessierte sich in der Schweiz fast niemand für Spielfilm des gebürtigen Mongolen, der seit 18 Jahren in der Schweiz lebt. Chogsom lernte das Filmhandwerk an der Migros-Klubschule. «Er hatte zuvor nicht einmal einen Kurzfilm gedreht», erzählt Gerber.

Zu wenig Palmares, um in einer der Hauptkategorien an den Solothurner Filmtagen mitzumischen oder an Fördergelder zu kommen. «Links liegen gelassen wurde er», hiess es im «Tages- Anzeiger».

Jahrelang ist Chogsom dem Geld hinterher gerannt. Bis er 2016 auf Cyrill Gerber stiess, der das Potential seines Filmes erkannte, aber in kurzer Frist nicht die nötigen Mittel auftreiben konnte. Das gelang dann, als der erfahrene Zürcher Filmproduzent Simon Hesse die Produktion übernahm. Dann beteiligte sich auch das SRF. «Das Geld für den Dreh in der Mongolei war erst 14 Tage vor Abflug beisammen», erzählt Gerber.

Im Herbst in den Schweizer Kinos

Jetzt hat er die Schweiz halt einfach ausgelassen. Nach dem Gewinn des Golden Goblet in Shanghai berichten nun «Hollywood Reporter» oder «Screen Daily» über den kleinen Schweizer Spielfilm, der nun voraussichtlich im Herbst in die Schweizer Kinos kommt, wo ihn zuerst niemand haben wollte.

Der Leiter des Drehbuchkurses der Migros-Klubschule hatte sich bei Chogsmom gemeldet, nachdem die Nomination für den Golden Goblet bekannt wurde. Er ist sehr stolz auf seinen Kursteilnehmer.

(lha)