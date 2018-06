Die Begeisterung über die Wiedereröffnung der Badi in Reinach am Wochenende hält sich in Grenzen, weil manche Sanierungsarbeiten immer noch nicht fertiggestellt sind. Die Freude über die schönen neuen Badebecken ist getrübt, denn weder der Sprungturm noch die neue Wasserrutschbahn sind geöffnet und ein grosser Teil des Gartenbads noch eine Baustelle.

In einer Facebook-Gruppe machen die Reinacher ihrem Ärger Luft: «Was wurde im letzten Jahr überhaupt gemacht?», so der Tenor. Ein User kommentiert: «Das isch nit Eröffnig, sondern Baustelle-Besichtigung.» Und ein anderer spottet: «Sicher die gleiche Bauleitung wie beim Berliner Flughafen». Einige suchen die Schuld bei Politikern oder Planern und finden es «einfach nur peinlich». Bilder und Videos zeigen die Badi, die tatsächlich mehr nach Baustelle als nach Erholungsort aussieht. Nicht einmal Veloständer gebe es und der Belag der neuen Wege sei steinig und für Barfussgänger höchst unangenehm, berichtet die «BaZ».

Zwei Millionen Franken teurer als geplant

Auch der Reinacher Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) ist nicht zufrieden. «Hauptsache, es ist jetzt offen», sagte er am Tag der Eröffnung gegenüber der «Basler Zeitung», sagte aber gleichzeitig, seine Gefühlslage sei zweigeteilt. «Die ganze Bauzeit war sehr kurz bemessen. Dann kam es auch noch zu Verzögerungen durch die neue Grundwasserschutzverordnung und wir hatten Probleme mit der Bauleitungsfirma, welche die Arbeiten nicht im Griff hatte», erklärt Buchs gegenüber 20 Minuten.

Man habe sich dann Ende 2017 für eine neue Bauleitungsfirma entschieden. «Diese konnte vieles aufholen, jedoch nicht alles», so Buchs. Die Arbeiten würden letztlich zwei Millionen Franken mehr kosten als budgetiert.

Eintrittspreise um die Hälfte reduziert

Zum Spott über die Badi im Netz sagt Buchs aber: «Wahrscheinlich beschweren sich dort diejenigen, die bei der Eröffnung gar nicht persönlich vor Ort waren. Die Leute waren am Samstag positiv.» Über die Wege habe es zwar schon am ersten Tag Beschwerden gegeben, bestätigt Buchs. Es seien jedoch Abklärungen im Gange, wie diese noch verbessert werden könnten.

Von einer «Baustelle in der Badi» könne man allerdings nicht mehr sprechen. Morgens seien noch Arbeiter vor Ort, Sprungturm und Wasserrutsche würden am kommenden Wochenende eröffnet und der neue Rasen sei gesät. «Es dauert natürlich noch einige Wochen, bis er betretbar ist», so Buchs. Immerhin seien die neuen Schwimmbecken fertig. Über diese würden sich die Besucher freuen.

Die Eintrittspreise blieben die ganze Saison um die Hälfte reduziert, verspricht der Gemeindepräsident.

(lb)