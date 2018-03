«Die Messe hat jahrelang nicht auf uns gehört»

Die Baselworld steht am Scheideweg. Es brauche eine dramatische Veränderung, sagte Messechefin Sylvie Ritter vor der Eröffnung am Mittwoch. Nur ist den Baselworld-Machern selbst offenbar völlig unklar, wie diese Veränderung aussehen soll. Das zumindest sagen die Aussteller. Einige Marken haben bereits die Geduld verloren und machen ihre Geschäfte während der Baselworld ausserhalb der Messehallen. Mondaine, die Herstellerin der weltbekannten Bahnhofsuhren, hat sich einen Veloladen unter den Nagel gerissen.

«Wir fühlen uns hier wohler, als wir es an der Baselworld je waren», sagt CEO André Bernheim. Mondaine war der Messe 50 Jahre lang treu. Zuletzt hatte das Traditionsunternehmen seinen Stand im zweiten Stock der Messehalle 1, weit weg von den anderen Schweizer Marken. «Wir haben jahrelang um eine andere Location gebeten», erzählt Bernheim. Die Messe ging nicht darauf ein. Seit einem Jahr empfängt Mondaine seine Kunden 100 Meter neben der Messe und das Geschäft läuft laut Bernheim besser als zuvor.

Immer mehr Trittbrettfahrer

Mondaine ist kein Einzelfall. Andere, kleinere Marken wie Chronex haben sich auch in der Clarastrasse niedergelassen. Und der grosse Brand Fossil hält während der Baselworld eine Hausmesse in ihrem Hauptsitz auf der Erlenmatt unweit der Messe ab. Das lohnt sich für die Unternehmen auch finanziell. Bernheim spricht von einer Kostenersparnis von bis zu 50 Prozent. Dafür kann er einen ganzen Laden nach eigenem Gusto bespielen. «So ein Stand wäre an der Baselworld nie möglich», sagt er.

Für grössere Marken ist es allerdings schwierig, sich von der Baselworld abzunabeln und als Trittbrettfahrer wie Mondaine zu profitieren. «Wir haben 100 Verkäufer aus der ganzen Welt hier vor Ort und brauchen die Infrastruktur», sagt Oris-CEO Rolf Studer. Die Hölsteiner Uhrenmanufaktur hat einen grosse, mehrstöckigen Stand an bester Lage in der Halle 1 neben den grossen Brands. Aber auch Studer spart nicht mit Kritik an der Messeleitung.

Es brauche mehr Plattformen für das Publikum, fordert er. «Workshops für Blogger und Konsumenten. Sehen, wie Dinge entstehen, das Uhrmacherhandwerk erlebbar machen.» Studer sprüht vor Ideen. Heute können normalsterbliche Uhren-Enthusiasten mit den Ausstellern praktisch nicht interagieren. Zutritt zu den Ständen grosser Brands wie Rolex gibt es nur mit Termin oder auf Einladung.

Lifestyle und Uhren im Pop-up

Anders bei den Pop-up-Ständen von Mondaine und Co. «Wir sind offen, hier kann jeder rein», sagt Bernheim. Dem Publikum wird auch was geboten. Cocktails an der Bar, DJs und vor allem Uhren. Etwa das neue Modell Essence aus weitgehend nachwachsenden, pflanzlichen Materialien. Vegan noch dazu. Es gibt eine wachsende Community, die darauf anspricht, sagt Bernheim. Mehr als jeder Zehnte gab in einer repräsentativen Befragung 2017 an, sich vegetarisch zu ernähren, weitere drei Prozent zählten sich zu den Veganern.

(lha)