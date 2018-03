«Unser Boden ist jetzt schon durchlöchert»

Die Schweizer Salinen fördern in Muttenz bereits auf drei Bohrfeldern Salz – ab 2025 sollen weitere drei hinzu kommen, darunter die Rütihard. «Durchlöchert» sei der Muttenzer Boden bereits, sagt Roger Boerlin (SP), Ressortverantwortlicher Umwelt des Gemeinderats. «Diese Gebiete haben alle nicht den gleichen Stellenwert als Naherholungsgebiet wie die Rütihard», sagt er. Deshalb auch die breite Front im Dorf gegen die Pläne der Schweizer Salinen.

Für Boerlin geht es hier ganz stark um den Aspekt der Fremdbestimmung. Die Gemeinde trage schon viele Lasten: Der Güterbahnhof mit dem ganzen Gefahrengut, der Auhafen, die Chemiemülldeponie Feldreben, der Lachmatt-Tunnel der SBB, Schweizerhalle – «immer waren übergeordnete Interessen im Spiel und Muttenz hat zu allem Hand geboten. Für viele im Dorf fühle es sich nun an, als nehme man ihnen das letzte Stück intakte Erde weg.» Tatsächlich ist die Rütihard eine der letzten Grünflächen, auf denen noch nicht gebohrt wird.

«Unsere Probleme wurden nicht ernst genommen»

Die Gewinnung von Salz geht an Mensch und Umwelt nicht spurlos vorbei. Im Egglisgraben in Muttenz wurde zwischen 2011 und 2013 nach Salz gebohrt. Anwohnerin Corinne Höhn, Inhaberin eines Restaurants und eines Reithofs, klagt noch heute: «Ich will, dass die Schweizer Salinen die Verantwortung für den Schaden übernehmen, den sie an Mensch und Natur anrichten.» Noch immer ist die Baustelle nicht abgeschlossen, schweres Gerät steht in der Landschaft und Baumaschinen hinterlassen tiefe Furchen in den Wiesen.

Laut Höhn wurden während der Bohrarbeiten auch die Strassen verdreckt, abgenutzt und von der Bohrfirma unangekündigt gesperrt. Sie beschwerte sich bei den Arbeitern vor Ort und bei den Schweizer Salinen. «Die Firma war auf allen Ebenen extrem rücksichtslos und arrogant. Sie hat unsere Probleme und Befindlichkeiten nicht ernst genommen.»

Ein einziger Soleaustritt in 180 Jahren

Vergangenen Juni richtete zudem eine eine Salzwasser-Fontäne beim Sulzhof grössere Schäden an. Ein altes Bohrloch war aufgebrochen. Sind solche Konsequenzen für die Natur üblich? «Der Soleaustritt war einmalig in der über 180-jährigen Geschichte der Schweizer Salinen und nicht vorhersehbar», sagt Unternehmensprecherin Nicole Riethmüller.

Die Schweizer Salinen betonen, dass sämtliche Sicherheitsstandards eingehalten und stets nach neusten Erkenntnissen der Bohr- und Fördertechnik gearbeitet werde. Auch Gemeinderat Boerlin attestiert den Salinen punkto Risiken eine hohe Sorgfalt. Riethmüller hält auch fest, dass eine Umweltverträglichkeitsprüfung erfolgen wird und dem Unternehmen viel an einem «offenen und lösungsorientierten Dialog» liege.

«Es hinterlässt Spuren in der Landschaft»

Das Land könne nach Abschluss der Bautätigkeit übrigens ohne grössere Einschränkung genutzt werden. Bei den Arbeiten orientiere man sich zudem am bestehenden Wegnetz, um möglichst wenig in die Natur einzugreifen. «Sämtliche Tätigkeiten werden eng vom Kanton und einem Bodenkundler begleitet», so Riethmüller. Von der Umwälzung grösserer Landflächen, wie sie Gegner befürchten, könne keine Rede sein.

Obschon die Salinen um grösstmögliche Umweltverträglichkeit bemüht sind, Narben bleiben trotzdem. Boerlin: «Überall, wo gebohrt wird, hinterlässt das Spuren in der Landschaft. Ich weiss nicht, wo die Leute hinschauen, die sagen, sie sehen nichts», meint Boerlin.

(lha/daf)