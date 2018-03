«Ein paar Minuten später wäre er verbrannt»

Daniel Müller hat die Bilder zwei Tage nach dem Horror-Unfall eines LKWs auf der A2 noch sehr präsent: «Ich fuhr zufälligerweise mit zwei Kollegen im Dienst an der Unfallstelle bei Muttenz vorbei und wir sahen den verunfallten LKW», schildert der 50-jährige Rettungssanitäter aus Zwingen BL am Freitag gegenüber 20 Minuten.

Am Mittwoch fuhr ein 61-jähriger Schweizer Chauffeur mit seinem Sattelschlepper auf der Autobahn A2 in Richtung Basel und verursachte eine Streifkollision mit einem Personenwagen (20 Minuten berichtete). Daraufhin landete der LKW hinter der seitlichen Betonabschrankung, überschlug sich und ging in Flammen auf. Der Tankaufleger und dessen gefährliche Fracht – 24'000 Liter entzündliches Methanol – wurden auf der Fahrbahn nach vorn geschleudert.

Jede Sekunde war entscheidend

«Kurz nach dem Unfall kamen wir auf der Gegenfahrbahn vorbei», so Müller. Er und die beiden anderen Rettungssanitäter arbeiten für das Kantonsspital Baselland und waren in dem Moment im Dienst. Dass der Crash erst einige Sekunden zuvor geschehen war, habe er an der Staubwolke und dem Rauch erkennen können, die in den Himmel gestiegen seien, so Müller. Jene Rettungskräfte, die eigentlich zum Unfallort aufgeboten worden waren, hatten zu diesem Zeitpunkt laut Müller noch nicht dorthin vordringen können. «Zivile Personen taten aber, was sie konnten, und löschten das Feuer rund um die Kabine des Lastwagens», erzählt Müller.

Sanitäter retten LKW-Fahrer nach Horror-Crash das Leben.

Die Sanität und Feuerwehr seien schliesslich wenige Minuten später eingetroffen. Diese Minuten hätten für den verunfallten Chauffeur tödlich enden können. «Hätten zivile Personen nichts unternommen und wären wir nicht so früh am Unfallort eingetroffen, hätte die Kabine des LKW wohl Feuer gefangen und der Chauffeur wäre verbrannt», vermutet der Sanitäter.

«Er steckte in der Kabine fest»

Müller und die anderen Sanitäter hätten das Feuer dann mit Feuerlöschern unter Kontrolle bringen und zur Fahrerkabine vordringen können. Dort sah Müller den Chauffeur. «Er steckte fest und konnte sich nicht selbst befreien, da er im Gurt hing. Allerdings war er bei Bewusstsein und ansprechbar.» Mittels einer Schere, die Müller vor Ort organisieren konnte, konnte er den LKW-Fahrer dann laut eigener Aussage befreien. «Er konnte dann selbst aus der Kabine gelangen. Wir brachten ihn in einen sicheren Raum, um ihn dort weiterzubehandeln.»

Der Fahrer kann sich selbst nicht erinnern, wie er aus dem LKW herausgekommen ist. «Keine Ahnung, wer mich aus dem Fahrzeug befreite.» Nun weiss er, dass er grosses Glück hatte. Er trug aber Verbrennungen, mehrere Rippenbrüche und Kopfverletzungen davon und liegt zurzeit im Spital. «Ich muss sicher noch zehn Tage bleiben», sagt das Unfallopfer am Freitag auf Anfrage.

Müller ist froh, dass der Crash am Ende glimpflich ausgegangen ist. «Das ist nicht in erster Linie mir und meinen Kollegen zu verdanken, sondern allen zivilen Personen und Rettungskräften, die gut miteinander funktioniert haben.»

(daf)