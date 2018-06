«Einbrecher waren noch nie so skrupellos»

«Schon einmal kamen vor Jahren einzelne Einbrüche vor, doch noch nie in diesem Ausmass und mit solcher Skrupellosigkeit wie im Moment», meldete der Familiengartenverein Hintererli am Sonntag auf Facebook. Was war geschehen? «In der Nacht auf Samstag sind sie in die Vereinsbeiz eingebrochen, der Tresor ist weg, die Serviceportemonnaies auch. Und dann haben sie noch vier Gartenhäuser aufgebrochen», erklärt Gartenordner Henry Beney.

Am Samstag war die Kantonspolizei mit der Spurensicherung auf Platz. In der nächsten Nacht kamen die Einbrecher wieder. Diesmal brachen sie drei Gartenäuschen auf. Der Sachschaden ist vermutlich grösser, als die Beute. «Es wurden vor allem Lebensmittel gestohlen», sagt René Handschin, Präsident des Familiengartenvereins Hintererli. Auch beim Einbruch in die Vereinswirtschaft sei nur ein kleinerer Bargeldbetrag gestohlen worden. Der Ärger und Frust bei den Familiengärtnern sitzt aber dennoch tief.

Mundräuber im ganzen Kanton unterwegs

Die Einbrecher haben nicht nur die Familiengärtner im Hintererli heimgesucht. Die Baselbieter Polizei meldete am Montagnachmittag, dass in den vergangenen zwei Wochen diverse Einbruchdiebstähle in Gartenhäusern im ganzen Kanton verübt wurden. Besonders stark betroffen war die Region um Liestal und Pratteln. In den meisten Fällen seien Lebensmittel gestohlen worden. Von der Mundräubern fehlt bislang jede Spur.

Im Hintererli in Pratteln hat man schon erste Lehren gezogen. «Künftig verzichten wir darauf, im Lokal Bargeld zu lagern, auch wenn es hier nur um kleine Summen geht», so Handschin. Zudem diskutiere man, eine Alaramanlage zu installieren. Auch Familiengärtner überlegen sich, ihre Gartenhäuschen besser abzusichern, etwa mit Videokameras. Handschin hat noch eine andere Idee. «Am besten schliesst man sie gar nicht ab. Das Mühsame sind ja die Beschädigungen und das Durcheinander», meint er lakonisch.

Leichte Ziele für Einbrecher

Familiengärten sind für Einbrecher in der Regel leichte Ziele. «Wir sind hier in einem abegelegenen Gebiet», so Handschin. Das ist für die Parzellen der Hobbygärtner typisch. Man sollte keine Wertsachen in den Häuschen lagern, rät Polizeisprecher Adrian Gaugler denn auch. Das beherzigten offensichtlich die meisten Einbruchsopfer bereits. Die Polizei hat ihr Dispositiv dennoch angepasst und hält die Bevölkerung zu erhöhter Wachsamkeit an.

