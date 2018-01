«Emily vermisst ihre Eule und weint bitterlich»

Es war am Silvester als Stephanie Huber aus Liestal mit ihrer Tochter Emily (3) im Migros-Gäupark in Egerkingen einkaufte. Emilys Lieblingsstofftier, eine Eule namens «Üüle» war wie immer dabei. Als der Einkauf erledigt war, gingen die beiden zurück zum Auto. Da fragte Emily: «Wo ist Üüle?» Stephanie Huber suchte das rosa Vogeltier überall, doch die Eule blieb spurlos verschwunden. Auch beim Kundendienst und im Fundbüro wusste niemand etwas über ihren Verbleib. «Emily weinte bitterlich», so ihre Mutter.

«Seit Üüle verschwunden ist, fragt Emily mehrmals täglich nach dem Stofftier», erzählt Huber. «Am liebsten möchte sie jeden Tag zurück in den Gäupark, um sie zu suchen.» Am 2. Januar versuchte es Stephanie noch einmal im Einkaufszentrum – ohne Erfolg: Das Stofftier blieb unauffindbar. Huber wandte sich an die Medien und bat um Hilfe: «Emily weint viel und vermisst ihre Üüle fürchterlich.» Die Eule sei auch eine Spieluhr, Emily schlafe jeden Tag zu ihren Klängen ein. Huber: «Vielleicht finden wir auf diesem Weg jemanden, der weiss, wo Üüle ist.»



