Der Interregio 36 kam am Dienstagnachmittag nicht weit. Der Zug ab Basel SBB hätte um 16.24 Uhr am Hauptbahnhof Zürich ankommen sollen. Die Reise war allerdings bereits gegen 15.45 Uhr in Rheinfelden zu Ende. Der Grund: eine technische Störung.

«Es hat schon während der Fahrt gestunken», berichtet eine Leserin. Als sie aus dem Zug ausstieg, sah sie, wie eine beachtliche Rauchwolke unter einem der Waggons hervorquoll.

Rauch wegen defekter Bremse

Die SBB bestätigt den Vorfall auf Anfrage. Zur Rauchentwicklung sei es gekommen, weil bei einer Bremse eine Störung auftrat. In der Folge sei die Achse heissgelaufen. Der Lokführer habe dies bemerkt und die Fahrt in Rheinfelden beendet.

Der Zug sei mittlerweile abgeschleppt worden, heisst es weiter. Der Zugverkehr sei nicht weiter beeinträchtigt.



