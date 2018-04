«Es ist vor allem schwer für Familien mit Kindern»

Der schwerwiegende Brandfall ereignete sich am Montag gegen 18.30 Uhr (20 Minuten berichtete). Am Dienstag sitzt der Schock immer noch tief. Bis auf Weiteres können die Anwohner nicht in ihre Wohnungen zurück, weil die Liegenschaft gesperrt bleibt, bis die kriminaltechnischen Untersuchungen zur Brandursache vor Ort abgeschlossen sind.

«Wir hatten riesen Glück, dass niemand schwerwiegend zu Schaden gekommen ist», sagt Frank Biesele, Geschäftsführer der Liegenschaftsbesitzerin Liwa Immobilien AG. Laut der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt wurde eine Person mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht. Die restlichen Anwohner kamen mit dem Schrecken davon.

«Wir versuchen zu helfen, wo wir können»

Biesele macht sich Sorgen um die Anwohner. Das Gebäude könne man reparieren, sagt er. Aber die Mieter müssen nun irgendwo unterkommen. «Wir versuchen zu helfen, wo wir können. Für die Familien mit Kindern muss es besonders schwer sein», so Biesele.

Auch drei kleine Kinder, die zum Zeitpunkt des Brandes das Gebäude verlassen mussten, blieben laut der Staatsanwaltschaft unverletzt. Unterkommen müssen sie nun dennoch. Die Psychosozialen Dienste der Polizei seien dabei behilflich. Nach der Räumung des Hauses am Montagabend wurden die Bewohner zunächst zum Basler Waisenhaus gebracht. Laut Behördenangaben konnte die Mehrheit der Betroffenen bei Freunden und Verwandten untergebracht werden.

Schwere Schäden, Ursache unbekannt

Das Gebäude wurde schwer in Mitleidenschaft gezogen. Eine Wohnung und das Treppenhaus standen zeitweise in Vollbrand, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Laut Biesele beschränkt sich der Feuerschaden aber auf diese Bereiche. Andere Wohnungen seien jedoch von der starken Rauchentwicklung betroffen.

Die Brandursache ist indes noch unklar. Ebenfalls nicht sicher ist, wann die Anwohner wieder permanent in ihre Wohnungen zurückkehren können. Im Verlauf des Nachmittags soll das Gebäude für sie wieder zugänglich gemacht werden, damit sie ihre Sachen holen können.

(las)