«Ich wollte an dem Tag eigentlich nicht mehr arbeiten», erklärte der Taxifahrer, der wegen mehrfacher grober Verletzung der Verkehrsregeln und Fahren in fahrunfähigem Zustand angeklagt war, am Dienstag vor dem Strafgericht Basel-Stadt. Die halsbrecherische Trunkenheitsfahrt im Dienst endete in der Nacht des 10. Februar 2013 mit einem Unfall.

«Ich habe in der Pause Bier und Raki getrunken, das hat sich nicht gut vertragen», gestand der Türke. Den Führerschein hatte er nach dem Unfall für zwei Jahre abgeben müssen. Mittlerweile hat der 41-Jährige ihn wiedererlangt und ist auch wieder als Taxifahrer tätig. «Es war ein Riesenfehler, das darf nicht passieren», zeigt er sich vor Gericht einsichtig.

Der «Riesenfehler» hatte damals zu einem Selbstunfall auf der Äusseren Baselstrasse in Riehen geführt. Nachdem der Betrunkene innerorts teilweise mehr als 50 km/h zu schnell unterwegs war, prallte er in den Randstein, schleuderte rund 80 Meter weiter und kam schliesslich im Hochbett der Tramlinie zum Stillstand.

«Merkte nicht, dass ich so schnell gefahren bin»

Ein Blutalkoholtest zeigte, dass der Taxifahrer mit mindestens 1,8 Promille unterwegs war. Anhand des Fahrtendiagramms seines Taxis konnte nachverfolgt werden, dass er in Riehen mehrere Male auf über 100 km/h beschleunigte und kurze Zeit später wieder stehen geblieben war. Dieses Verhalten kann sich der Angeklagte laut eigenen Aussagen selbst nicht genau erklären. Vermutlich hatte es mit den Fahrtenaufträgen zu tun, die im Fahrzeug angezeigt werden. «Ich habe nicht bemerkt, dass ich so schnell gefahren bin», sagt er.

Der Angeklagte sei durch seinen Beruf ein routinierter und ortskundiger Fahrer, der die Geschwindigkeitsbegrenzungen kenne, so die Staatsanwältin. Durch die vorsätzliche Verletzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit und die Alkoholisierung habe er es in Kauf genommen, das Leben übriger Verkehrsteilnehmer zu gefährden.

«Dabei kann es sich nicht um ein Versehen gehandelt haben», sagt sie. Dass es zu keinem weiteren Vorfall während der langen Dauer des Verfahrens gekommen und der Angeklagte geständig sei, sei zu seinen Gunsten auszulegen. Sie beantragte dem Gericht eine Freiheitsstrafe über 15 Monate, die bedingt auszusprechen sei.

Unverständnis über späte Anklage

Sein Verteidiger versuchte das Strafmass auf 12 Monate und eine angemessene Geldstrafe zu reduzieren. «Man muss beachten, dass es sich nachts auf einer Hauptstrasse ereignet hat», so der Anwalt des Angeklagten zu dessen Verteidigung. Zu diesem Zeitpunkt seien keine Fussgänger unterwegs und das Verkehrsaufkommen gering. Ausserdem müsse die Verfahrensdauer strafmildernd wirken. «Der Angeklagte hat zunächst nicht verstanden, wieso jetzt noch eine Anklage kommt», fügt er hinzu.

Die Dreierkammer des Gerichts unter Vorsitz von René Ernst folgte allerdings vollumfänglich dem Antrag der Anklage. Der Rasertatbestand sei erfüllt, hinzu komme das Fahren in angetrunkenem Zustand. Die Dauer des Verfahrens sei berücksichtigt worden. Dass er Berufsfahrer ist, wirke sich zu seinen Ungunsten aus.

(lb)