Facebook-Posts erschweren Polizeiarbeit

Aufregung bei Arlesheimer Eltern: Ein Mann soll mehrfach versucht haben, Mädchen in der Nähe ihrer Kita mit Gummibärchen in sein Auto zu locken. «Es ist wohl aktuell wieder jemand in Arlesheim unterwegs. Helfen Sie uns, Ihre Kinder zu schützen, indem Sie mit ihnen über das Thema sprechen», heisst es in einem Elternbrief, den betroffene Eltern an Kitas in der Umgebung versandt haben. Die Warnung landete flugs auf Facebook, wo sie in Windeseile verbreitet wurde.

Doch genau das würde die polizeilichen Ermittlungen erschweren. Adrian Gaugler, Sprecher der Kantonspolizei Basel-Landschaft bestätigt die laufenden Abklärungen zu dem Fall und warnt gleichzeitig: «So ein Facebook-Post kann schnell eine Eigendynamik entwickeln, was uns die Arbeit sehr erschweren kann.»

Laut Gaugler können sich Erzählungen, die man um drei Ecken gehört hat und dann weitererzählt nach dem Prinzip der «Flüsterpost», bei der Aufklärung als kontraproduktiv erweisen.

Täter könnte gewarnt werden

«Erster Ansprechpartner bei solchen Vorfällen ist immer die Polizei», sagt Gaugler und mahnt zum vorsichtigen Umgang mit den sozialen Medien. Möglich wäre nämlich auch, dass der Täter – sofern es einen gibt – gewarnt ist.

Die betroffenen Mädchen, die von dem fremden Mann angesprochen wurden, seien weggerannt. Das sei aber nicht selbstverständlich. «Gerade jetzt nach der Fasnacht sind die Kleinen es gewöhnt, Süssigkeiten von Fremden anzunehmen. Wie sollen sie dann unterscheiden, wann das erlaubt ist und wann es gefährlich sein kann?», äussert sich ein betroffener Vater gegenüber 20 Minuten.

Kinder sensibilisieren

Gaugler empfiehlt Eltern, ihre Kinder entsprechend zu sensibilisieren, ihr Selbstvertrauen soweit zu fördern, so dass sie in einer entsprechenden Situation richtig reagieren. Tipps und Hinweise stellt die Polizei Basel-Landschaft mittels einem Eltern-Merkblatt zur Verfügung.

(sis)