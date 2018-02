Drei Grad beträgt die Wassertemperatur des Rheins, minus drei Grad die Lufttemperatur: Die meisten Leute, die den Rhein entlang flanieren, haben sich dick in Schal und Mütze eingemummt – und staunen nicht schlecht, als sie einen Mann in Badehose entdecken.

Markus Schneider schwimmt auch im Winter regelmässig im Rhein: «Man geht rein, kommt raus und fühlt sich wie neugeboren. Das kalte Wasser hat eine reinigende Wirkung, nahezu kathartisch», schwärmt der pensionierte Anästhesist. Dem Winterschwumm frönt er bereits seit 18 Jahren.

«Follower» schwimmen mit

Mittlerweile haben sich ihm zwei weitere Winter-Schwimmer angeschlossen. Aus der Zeitung hätten sie von Schneider erfahren und waren von der Idee fasziniert: «Wir sind so etwas wie seine Follower», lacht Torio Bauer. Der 54-jährige Pflegefachmann schätzt neben dem extremen Erlebnis auch den abhärtenden Effekt auf den Körper.

Er und ein weiterer Hartgesottener namens Antal schwimmen bereits seit zwei Jahren gemeinsam mit Schneider. «Im Wasser ist es wärmer als draussen an der Luft», so Bauer. In der eisigen Bise tragen alle Mützen und – bis auf Antal – auch Badeschuhe. «Es gibt immer mal wieder Verrückte, die eine Flasche ins Wasser werfen. Dann verletzt man sich schnell mal an den Scherben», erklärt Schneider.

Winterschwimmen härtet ab

Warum trägt er keinen Neoprenanzug? «Ich habe keinen», erklärt der Mediziner mit einem Schmunzeln. Zwar sei das Schwimmen im eiskalten Wasser keine Garantie, einer Erkältung zu entgehen, «aber es beeinflusst sicherlich die körperliche und psychische Widerstandsfähigkeit positiv», erklärt Schneider, der sich gegen die Grippe hat impfen lassen.

Beim Rheinschwimmen steht für ihn das spirituelle Erlebnis im Vordergrund. Immer wieder rufe ihn der Rhein: «Es ist wie eine Sucht, wie eine Sehnsucht nach dem Rhein und dem sehr intensiven Erlebnis», sinniert Schneider. Und erfrischend sei es natürlich auch.

Mit rauem Wetter hat er mittlerweile auch beruflich zu tun. Seit seiner Pensionierung ist der ehemalige Narkosearzt als Fährmann auf der St. Albanfähre («Wilde Maa») als fixer Springer tätig. Zuverlässig bringt er seine Passagiere dann über den Rhein. Im Jahr kommt er als «Fährimaa» so durchschnittlich auf 140 bis 200 Stunden.

«Bin bekennender Warmduscher»

Nach dem Schwimmen schwingt sich Schneider flink wieder auf sein Velo, um rasch ins Warme zu kommen. Die Haut ist nach dem eisigen Bad gerötet, der Körper zittert, um sich aufzuwärmen. «Ein heisses Getränk und eine warme Dusche helfen da schnell», sagt Schneider. Und: Wider Erwarten ist er bekennender Warmduscher.

(sis)