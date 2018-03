Bei seiner ersten Jamaika-Reise 2004 fiel dem SRF-Radiomoderator Lukie Wyniger auf, dass sein Taxi-Fahrer schon ab 9 Uhr morgens und während der Fahrt Rum trank: «Ich schaute ihn völlig entgeistert an und fragte, ob das normal sei», erinnert sich Lukie. Der Fahrer – von dieser «seltsamen» Frage nun seinerseits entgeistert – bestätigte ihm das und erklärte zudem: «Ich fahre besser, wenn ich Rum getrunken habe.»

Umfrage Hand aufs Herz: Haben Sie sich schon mal alkoholisiert ans Steuer gesetzt? Noch nie, das ist mir zu riskant.

Ja, aber nie mehr als ein Bier. Ich achte penibel auf die Promillegrenze.

Ja, leider.

Nein, ich steige dann immer auf den ÖV um.

Zurück in der Schweiz träumte der 40-Jährige, der in der Reggae-Szene bekannt ist, wie ein bunter Hund, davon, seinen eigenen Rum zu produzieren. Nun hat er sich diesen Traum erfüllt. «Peng Peng Overproof» heisst der edle Tropfen und wird in der Region Elfingen gebrannt.

Der stark destillierter «Peng Peng Rum» mit 60% Alkoholgehalt kommt ohne Fasslagerung direkt in die Flasche. «Ein halber Liter kostet 65 Franken», sagt Lukie.

Beste Bio-Qualität

Der Weg zum eigenen Rum war jedoch etwas holprig. Weil Zuckerrohr auf Jamaika Mangelware ist, konnte Lukie die begehrte Pflanze nicht einfach von dort importieren. Als nächstes scheiterte sein Versuch, Zuckerrohr eigens im Tessin anzubauen, an den dortigen klimatischen Bedingungen. «Die Sonnenstube der Schweiz kann dann leider doch nicht so ganz mit der Karibik mithalten», lacht Lukie.

Familie Käser vom Schloss Elfingen, die den Rum für ihn brennt, wurde auf der Suche nach Zuckerrohr schliesslich in Paraguay fündig: «Das paraguayanische Zuckerrohr für meinen «Peng Peng Overproof Rum» gibt es dafür in bester Bio-Qualität», freut sich Lukie.

Wem die Namenswahl des Trendgetränks ungewöhnlich vorkommt, der lasse sich erklären: «Peng Peng» ist seit zwei Jahren quasi ein geflügeltes Wort für alles, was Lukie gut findet und wird treuen Radiohörern und Reggae-Fans sicherlich ein Begriff sein. «Overproof» dagegen ist schlicht der Fachbegriff für hochprozentigen weissen Rum.

Zweite Variante für Sommer geplant

Für den Vertrieb zuständig ist Lukies Bruder Raphael, Inhaber des Teufelhofs in Basel und der Firma «Rheinbrand». Mit seinem Rheinbrand-Gin hat er bereits ein Feinkost-Produkt geschaffen, das in zahlreichen Bars Einzug gehalten hat und fleissig konsumiert wird. Er freut sich über den Erfolg des «Peng Peng Overproof Rums» und will seinerseits einen Rum unter der Rheinbrand-Marke produzieren.

«Der Rheinbrand-Rum wird mit 40% merklich weniger Alkohol haben als der «Peng Peng Overproof»», erklärt Raphael Wyniger. Er darf nach der Destillation fünf bis sechs Monate ins edle «Pinot-Gris-Fass» von Urs Jauslin, dem Vorzeige-Winzer aus dem Baselbiet.

Durch den Fassausbau soll er leichter werden und die Aromen des Fasses und des vorher darin gelagerten Weines übernehmen, so Wyniger weiter. Entstehen wird also ein Rum, destilliert entlang des Rheins und ausgebaut in einem Weinfass aus Muttenz.

Als nächstes Whiskey?

Familie Wyniger freut sich über ihre edlen Produkte und Raphael denkt schon ans Nächste, ein Whisky schwebt ihm vor: «Das wird aber nicht heute oder morgen sein, ein Whiskey braucht Zeit. Fünf Jahre muss er im Holzfass ruhen». Whiskey-Liebhaber müssen sich also gedulden.

(sis)