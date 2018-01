Der FC Basel hat am Montag das Training wieder aufgenommen und bereitet sich für die Rückrunde vor. Nicht mehr mit dabei sind Alexander Fransson (an Lausanne-Sport ausgeliehen) und Andraz Sporar (Transfer zum ŠK Slovan Bratislava). Und natürlich Matias Delgado. Der einstige Captain des FCB war Ende Juli 2017 überraschend zurückgetreten. Mit Delgado verlor Basel einen Feintechniker, einen Leader und eine Identifikationsfigur. Die Klubführung kündigte in der Folge an, Delgado im Winter zu ersetzen.

Campo nahm die Nummer 10 gerne

Gekommen respektive zurückgekehrt sind Fabian Frei und Samuele Campo, beide Mittelfeldspieler. Das 22 Jahre junge Basler Eigengewächs ist nach einer ersten Reifephase beim FC Lausanne-Sport bei Rotblau direkt mit der prominenten Rückennummer 10 ausgestattet worden. «Sie wurde mir beim FCB angeboten, da habe ich nicht Nein gesagt», meint Campo darauf angesprochen. Campo ist ein Spieler mit einem leichten Füsschen, Sportchef Marco Streller attestiert ihm «herausragende technische Fähigkeiten». Einer, der für den überraschenden letzten Pass gut ist und so auch mal ein Spiel entscheiden kann.

«Man muss Matias Delgado nicht ersetzen»

Ist Campo also der nächste Delgado? «Delgado zu ersetzen ist nicht mein Ziel. Er war ein grosser Spieler», erklärt Campo gegenüber 20 Minuten. Er habe vom FCB auch nicht die Vorgabe erhalten, diese Lücke eins zu eins auszufüllen. Im Gegenteil: «Im Verein wird gesagt, dass man Delgado gar nicht mehr ersetzen muss. Denn die Mannschaft ist heute eine andere», so Campo. Sie habe in den letzten Monaten eine grosse Entwicklung durchlaufen. Er wolle nun «ein neues Element ins Spiel des FCB bringen».

Erwartungen an Frei sind «höher als zuvor»

Mit Fabian Frei ist ein weiterer Spieler zu Rotblau zurückgekehrt, den man in Basel mit offenen Armen empfängt. Die Erwartungen an den 29-jährigen Thurgauer sind nach zweieinhalb Jahren Bundesliga-Luft bei Mainz 05 dementsprechend hoch, «höher als während seiner ersten Zeit in Basel», sagt Streller. Frei bringt Erfahrung mit, kennt den Verein bestens und reifte am Rheinknie zum Profi. Holt mit ihm der FCB also eine Identifikationsfigur zurück? «Wenns am Baseldeutsch liegt, dann nicht», scherzt Frei.

Aufgrund seiner langen Basler Vergangenheit und seiner Erfahrung bestätigt er aber diesen Status. «Ich bin einer, der alles für diesen Klub gibt, trage den FCB immer in meinem Herzen und kenne die Werte des Vereins», so Frei.

«Werde ihn nicht vergessen machen»

Es hat also kein neuer Delgado den Weg nach Basel gefunden. Mit Frei und Campo hat der FCB aber zwei Spieler verpflichtet, die Teil der rotblauen Zeit nach dem Fantasista sein werden. «Die Fans sollen Delgado so in Erinnerung behalten, wie er war. Ich werde nicht versuchen, ihn vergessen zu machen», ist für Frei klar. Und fürs fehlende Baseldeutsch entschuldigt sich der Ostschweizer: «Das werde ich wohl nie annehmen können.»