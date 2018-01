«Die Einbrecher beobachten uns»

Drei junge Männer schleichen vor einem Hauseingang im Quartier St. Johann herum. Sie bewegen sich vorsichtig, geduckt. Einer von ihnen hat einen Schraubenzieher dabei. Offenbar suchen sie nach einer Möglichkeit, ins Innere zu gelangen. Als sie die Überwachungskamera entdecken, ergreifen sie die Flucht.

Die Einfamilienhaus-Eigentümer, die Familie Abraham, sind derzeit in den Ferien. Das sei typisch: «Die Einbrecher kommen immer, wenn wir weg sind», erzählt Sandeep Abraham. «Sie beobachten uns, ganz klar. Meine Mutter und Schwester haben Angst. Wir sind sehr beunruhigt», sagt der Basler.

«Sie versuchen es immer wieder»

Bereits viermal bekam die Familie Besuch von Einbrechern. Beim ersten Mal liessen die Täter eine nicht geringe Menge Gold mitgehen. Danach ergriff die Familie Massnahmen: «Meine Eltern haben Panzerschutztüren einbauen lassen und Überwachungskameras angebracht», erzählt der 27-Jährige. «Danach kamen sie zwar nicht mehr rein, sie versuchen es aber trotzdem immer wieder.»

Zwar gelangten die Einbrecher nicht mehr ins Haus, stahlen dafür jedoch Gegenstände aus dem Garten: ein Velo, den Grill sowie Zubehör. Auch die Nachbarn haben Einbruchsversuche registriert – ihnen wurden ebenfalls Utensilien aus dem Garten entwendet. Die Familie hat bei der Polizei Anzeige gegen Unbekannt erstattet.

«Eine psychologische Belastung»

René Gsell, Sprecher der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt, bestätigt, dass es am Donnerstagabend im Wasenboden in St. Johann zu einem Einbruchsversuch gekommen ist. «Wir können den Betroffenen in solchen Fällen nur raten, ihr Heim gut gegen Einbrecher zu schützen» sagt er. Dabei würden schon kleine Massnahmen Wirkung zeigen: Zeitschaltuhren für Licht und Fernsehen, Freunde oder Bekannte, die beim Haus vorbeischauen – das alles bringe Bewegung und schrecke ab.

Aber was, wenn es die Täter wie im Fall der Abrahams trotz allem immer wieder versuchen? «Natürlich ist das eine psychologische Belastung. Das sehen wir auch», sagt Gsell. Er empfiehlt, die Seite der Schweizer Kriminalprävention zu besuchen. Dort gibt es Tipps, wie man sein Haus möglichst unattraktiv für Täter macht.

Dank der Überwachungskamera konnte Sandeep Abraham den Einbruchsversuch zumindest aufnehmen. Die Polizei hat das Video bereits erhalten, konnte die Täter bisher jedoch nicht ermitteln.

(sis)