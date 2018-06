Die Abflughalle des EuroAirports in Basel war am Vormittag vorübergehend geschlossen. Zahlreiche Personen warteten im Freien, wie Leser-Bilder zeigten. «Niemand kommt rein», berichtete eine Leserin vor Ort.

«Für meinen Flug nach London wird es knapp», sagte ein weiterer Wartender. Seinen Angaben zufolge war nur der Abflug betroffen. Die ankommenden Reisenden konnten das Flughafen-Areal normal verlassen.

Waiting to get into the Airport Basel #EuroAirport Communications? Failed. pic.twitter.com/k1O1f2pZTk