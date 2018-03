Was trieb Findelhündin 70 km von Biel nach Liestal?

Müde, hungrig und geschwächt rollte sich die Hündin, die in den letzten Tagen mindestens 70 Kilometer zurückgelegt haben muss, auf dem frostigen Waldboden in Lampenberg zusammen. Nur drei Tage vorher war die goldene Labradormischling-Dame mit grünem Halsband noch in der Nähe von Biel gesehen worden.

Eine aufmerksame Passantin sah das erschöpfte Tier am gestrigen Mittwoch beim Waldspaziergang Richtung Bubendorf. Sie schaffte es, das Vertrauen der abgemagerten Hündin zu gewinnen und sie an die Leine zu nehmen. Dann brachte sie das Tier in die nahe gelegene Kleintierklinik Klaus in Liestal. «Sie lag eingerollt auf dem frostigen Waldboden», erzählt Melanie Tukker, Praxisassistentin der Kleintierklinik Klaus.

«Leider nicht gechippt»

«Wir haben sie klinisch untersucht und Blut abgenommen. Es geht ihr soweit gut, sie ist aber leider nicht gechippt», so Tukker. Ausserdem sei sie sehr hungrig gewesen und habe sehr viel fressen wollen. Eine Pflegerin taufte das Findelkind spontan auf den Namen Tiara.

Ein Welpe sei sie aber nicht mehr. Auf zehn Jahre oder älter wird die Seniorin mit den grossen braunen Augen geschätzt. Sie sei lieb und zutraulich. «Viel mehr können wir noch nicht über sie sagen, da sie erst seit kurzem da ist und sehr viel schläft», sagt Tukker.

70 Kilometer in drei Tagen zurückgelegt

Via Facebook startete die Tierklinik die Suche nach den Besitzern. Die Fundmeldung von Tiara wurde am Donnerstag über 2000 Mal geteilt.

Zwei Personen meldeten sich, die die Hündin unabhängig voneinander in der Nähe von Biel gesehen haben wollen. Eine von ihnen schaffte es auch, sie zu fotografieren – das war vergangenen Sonntag in Pieterlen. Der Vierbeiner muss in den folgenden Tagen also rund 70 Kilometer über die östliche Jurakette nach Liestal gelaufen sein. «Die Tortur hat sie sehr erschöpft. Gerade bei der Kälte der letzten Tage muss der Marsch von Biel nach Liestal ziemlich strapaziös gewesen sein», erklärt Tukker.

Woher stammt Tiara?

Bei der Polizei habe man sie bereits als Fundtier gemeldet, so auch bei der Schweizerischen Tiermeldezentrale. Weil Tiara aber vermutlich nicht aus der Gegend stammt, gestaltet sich die Suche nun schwierig.

Wer Hinweise auf die Herkunft der Labrador-Hündin hat, möge sich direkt bei der Kleintierklinik Klaus (Telefonnummer 061 921 66 66) oder bei einer anderen offiziellen Stelle melden (Polizei, Tierheime, etc.).





