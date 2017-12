«Unesco-Eintrag ist Ausverkauf der Fasnacht»

Am Donnerstag 28. Dezember präsentiert das Fasnachts-Comité feierlich die Blaggedde und ihr Sujet für die kommende Basler Fasnacht, die im Februar 2018 ganz unter dem Zeichen der Aufnahme ins Unesco-Weltkulturerbe stehen dürfte. Die traditionsreiche Fasnachtsgesellschaft Olympia 1908 spuckt dem Comité nun aber in die Suppe: Am Mittwoch gab die Herrenclique bekannt, sich von der offiziellen Fasnacht zu distanzieren.

Die Olymper führen als Gründe allzu strenge Regeln für den Cortège sowie willkürliche und intransparente Verteilung der Subventionen an. «Das Comité führt die Organisation der Fasnacht in einer Manier, die an französische Alleinherrscher gemahnt», sagt Dario Conti, Fasnachtschef der Clique.

Das Fass zum Überlaufen brachte nun die Aufnahme der Fasnacht in die Liste des immateriellen Weltkulturerbes der Unesco. Das sei nichts anderes als «das Gütesiegel für die Mainstreamisierung der Fasnacht», wettert Conti. «Das geht mit dem Ausverkauf der Tradition als Touristen-Attraktion einher.»

Fasnacht mit Protestplakette

Die Fasnachtsgesellschaft distanziere sich nun «mit grossem Bedauern» von der Fasnacht, wie sie das Comité organisiere, und schlage getrennte Wege ein. Die Olymper betonen in einer am Mittwoch veröffentlichten Mitteilung, dass sie nicht die einzigen aktiven Fasnächtler seien, bei denen sich Missmut breit mache. Auf Nachfrage von 20 Minuten betont Conti auch, dass es die Olympia wirklich Ernst meine.

Damit verzichtet die Fasnachtsgesellschaft auch auf die Subvention, die durch den Verkauf der offiziellen Plakette erwirtschaftet werden. Die finanzielle Einbusse will die Clique durch die Lancierung einer eigenen Plakette kompensieren, die der Cliquenkünstler Dorian Weber entworfen hatte.

(lha)