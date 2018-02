«Wenn man die nicht stoppt, ist mal einer tot»

Samstagnacht vor einer Woche in Birsfelden: Gegen 23 Uhr wird ein 20-Jähriger am Rande einer Fasnachtsparty vor der Turnhalle im Dorfzentrum von mehreren Angreifern brutal niedergeschlagen. Die Täter sollen sein Gesicht wiederholt auf die Trottoirkante geschlagen haben. Das Opfer Ruben G.* wird sofort ins Spital gebracht. Am Montag folgt eine siebenstündige Operation – die rechte Augenhöhle muss durch eine Titanplatte ersetzt werden. Auch Jochbein und Nase sind gebrochen. Noch immer ist unklar, ob das rechte Auge seine Sehkraft behalten wird.

Am Tag der OP hat auch die Baselbieter Polizei einen Zeugenaufruf zum Vorfall geschaltet. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Eltern von Ruben G. da ihren eigenen Zeugenaufruf längst online publiziert. Dafür richteten sie eigens die Facebookseite «Zeugenaufruf: Basel-Birsfelden» und eine E-Mail-Adresse für Zeugenhinweise ein. Die Rede ist von versuchtem Totschlag.

Der Beitrag wurde mitterlweile über tausend Mal geteilt. Für Rubens Stiefvater ist klar: «Die Polizei hat zu wenig gemacht. Als wir am Montag angerufen haben, wurden wir pampig abgewiesen.»

Erst nach neun Tagen befragt

Die Baselbieter Polizei verwahrt sich gegen die Vorwürfe und ist «irritiert» über das Vorgehen der Angehörigen. Man habe vor Ort mit Personen geredet, auch mit dem Opfer. Einvernahmen seien aber zum Teil gar nicht möglich gewesen, so Polizeisprecher Adrian Gaugler. Ruben wurde vergangenen Mittwoch schliesslich einvernommen und seine Jacke zur Spurensicherung sichergestellt. Gaugler: «Eine Einvernahme war wegen der OP vorher gar nicht möglich.»

Das stimme, sagt Rubens Stiefvater. «Seine Freundin und ein Freund, die bei der Tat zugegen waren, hätte man aber schon vorher einvernehmen können. Das geschah nun erst heute», sagte er am Montag. «Schliesslich wird das Erinnerungsvermögen auch nicht besser, wenn man wartet.»

Der Stiefvater will, dass die Täter zur Rechenschaft gezogen werden. «Wir wollen Genugtuung für Ruben. Das hätte auch schiefgehen können. Wenn man die nicht stoppt, ist irgendwann einer tot.»

«Zeugen melden sich in solchen Fällen nur selten»

Trotz Medienberichten über Ruben G. und den Anstrengungen auf Social Media ist bislang ist kein einziger Zeuge bei der Staatsanwaltschaft vorstellig geworden.

Das erstaunt den pensionierten Basler Kriminalkommissär und Staatsanwaltschafts-Sprecher Markus Melzl nicht. «In solchen Fällen melden sich selten Zeugen», sagt er. «Viele wollen nicht in so ein Verfahren reingezogen werden.» Die Eltern nimmt er aber in Schutz. «Dass Opfer oder Angehörige an die Öffentlichkeit gehen, ist einfach so.» Soziale Medien machen die Herstellung dieser Öffentlichkeit natürlich wesentlich einfacher.

Auch die Vorwürfe der Familie kann Melzl nachvollziehen. Angehörige hätten oft das Gefühl, dass zu wenig oder sogar das Falsche getan werde. «Die Polizei sollte die Kritik nicht persönlich nehmen», sagt er.

* Name der Redaktion bekannt

